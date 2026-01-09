‘Emilia’ de Nat & Alex Wolff es minimalista y preciosa

Ha llovido desde que el dúo de hermanos neoyorquino Nat & Alex Wolff se diera a conocer interpretando a la banda ficticia The Naked Brothers Band en la serie de Nickelodeon del mismo nombre. De ese grupo se editaron discos en la vida real, pero digamos que Nat y Alex hace tiempo que dejaron su adolescencia atrás: ahora son treintañeros o casi y la madurez de su producción musical actual lo refleja.

Afiliados a una fórmula clásica de melodía y guitarra, Nat & Alex Wolff se han hecho un hueco con singles como ‘Glue’ o ‘Rollin’ Around’, aunque, a través de su actual alias, apenas han publicado dos discos y algún EP en 15 años. Su tercer largo, homónimo, sale el próximo 16 de enero.

- Publicidad -

De ese álbum se extraen la folk ‘Soft Kissing Hour’ y la más rockera ‘Tough’, pero hoy destacamos ‘Emilia’ como Canción Del Día.

‘Emilia’ es, quizá, todo lo opuesto al típico lanzamiento potente que deberíamos destacar un viernes de novedades. Al contrario, es flotante y minimalista, casi ambiental. Pero Nat y Alex presentan una melodía preciosa, una que debería ser capaz de cautivar al gran público a pesar de que la producción no reclame atención a gritos.

- Publicidad -

Porque apenas un teclado nebuloso forma la base de la canción. Sobre él, Nat y Alex componen una pieza a la que no le queda nada grande el título de «atemporal», quizá porque tiene algo que remite a Simon & Garfunkel -sobre todo las armonías- o Steely Dan. Al final, el arreglo ambient de ‘Emilia’ introduce un bonito acorde de guitarra acústica, como si fuera el lacito que cierra el regalo.

La metáfora «soy solo piel y huesos» es clave, dado el minimalismo de la canción. ‘Emilia’ es una producción desnuda, y su emoción es transparente: en la letra, Nat y Alex se dirigen a una mujer llamada como ya os imagináis, a la que dedican una declaración de amor tímida, sigilosa y casi susurrada.





