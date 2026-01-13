El curioso Disco de Oro de Cat Power

Cat Power, a punto de publicar el EP ‘Redux’, que celebra el veinte aniversario de su disco ‘The Greatest‘ (2006), ha comunicado en redes sociales la obtención de su primer Disco de Oro en Estados Unidos. En este caso, no lo ha logrado su tema más impensado (aunque un poco sí lo es).

‘Sea of Love’ suma 119.286.031 reproducciones en Spotify, es su tema más reproducido en plataformas, y sus números equivalen a 500.000 copias «vendidas» en Estados Unidos, la marca necesaria para recibir un Disco de Oro. La RIAA (Recording Industry Association of America) ha enviado a Chan Marshall una simpática placa conmemorativa por correo. Según la asociación, “150 transmisiones de audio y/o video bajo demanda cuentan como 1 unidad para fines de certificación”.

‘Sea of Love’ es una de las muchas versiones publicadas por Cat Power a lo largo de su carrera, en este caso de una canción de Phil Phillips de 1959. Cerraba el disco ‘The Covers Record’ (2000) y después fue incluida en la banda sonora de ‘Juno’ (2007). ‘Sea of Love’ ya había logrado un Disco de Oro en Canadá en 2023, y ahora lo hace en Estados Unidos, país de origen de la artista.

Cat Power no da crédito, ya que, aunque su música ha sido una influencia crucial en superestrellas del tamaño de Lana Del Rey, con la que ha colaborado, este es el primer Disco de Oro que recibe en 35 años de carrera. Su caso recuerda al de Pavement de hace un par de años.

‘Sea of Love’ era una grabación austera de la canción de Phillips. En un post, Marshall cuenta que la grabó «en el último minuto» en un estudio de Brooklyn, y que la tocó con un autoarpa que un tío de los Apalaches le vendió por 150 dólares.

«Imaginad vender 119.286.031 sencillos. ¿Qué creéis que vale mi único y primer sencillo de oro de toda mi carrera? Lo pregunto por un amigo», ironiza la artista.



