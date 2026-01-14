IA y fascismo, en el nuevo disco de Kim Gordon

Después de publicar ‘No Home Record‘, uno de los mejores discos de 2019, y el arriesgado ‘The Collective’, lanzado en 2024, Kim Gordon (Sonic Youth) detalla su tercer disco en solitario. ‘Play Me’ se edita el 13 de marzo y vuelve a apostar por un cambio de sonido.

‘The Collective‘ sorprendió por su transgresora aproximación al Soundcloud rap y al autotune, y ‘Play Me’ se presenta con un single de claros ecos krautrock. ‘Not Today’ ofrece tremendo viaje por guitarras distorsionadas y teclados mareados. También se puede escuchar la revisión de ‘BYEBYE’ que cerrará el disco.

En ‘Play Me’, Gordon tratará temas como la inteligencia artificial o el «fascismo creciente», según Stereogum. Dav Grohl toca la batería en la pista 7, ‘Busy Bee’.

Gordon ha explicado que ella y su productor habitual, Justin Risen, han buscado crear un álbum «más orientado al ritmo» que el anterior. «Queríamos que las canciones fueran cortas. Queríamos hacerlo realmente rápido. El disco tiene más foco y seguridad. Justin realmente comprende mi voz y mis letras y entiende cómo trabajo, eso se manifestó aún más en este disco».

01 «Play Me»

02 «Girl With A Look»

03 «No Hands»

04 «Black Out»

05 «Dirty Tech»

06 «Not Today»

07 «Busy Bee»

08 «Square Jaw»

09 «Subcon»

10 «Post Empire»

11 «Nail Biter»

12 «ByeBye25!»



