1 segundo de Rosalía en el tráiler de ‘Euphoria’

La tercera temporada de ‘Euphoria‘ se ha hecho esperar hasta lo indecible; incluso parecía que nunca iba a estrenarse debido a la apretada agenda de sus principales actores, especialmente Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney, que se han convertido en auténticas superestrellas en los últimos años.

Pero ‘Euphoria’ vuelve, y la fecha de estreno de su tercera temporada es el 13 de abril. Además, se había anunciado que uno de los nuevos personajes estaría interpretado por Rosalía. La primera imagen de su papel la mostraba con un collarín en el cuello, en pose chulesca.

Rosalía no ha revelado demasiada información sobre su personaje en las entrevistas, ni antes ni después del lanzamiento de ‘LUX’. Sin embargo, el tráiler que HBO estrena hoy -y que puede verse doblado al español- incluye un breve momento de Vila Tobella actuando en uno de los episodios. Simplemente, la vemos bailar en una barra de striptease, de manera similar a como lo hacía en el vídeo de ‘Bagdad’ (2018), y aún con el collarín puesto.

Rosalía alternó el rodaje de ‘Euphoria’ con la grabación de su cuarto disco. En una entrevista con Billboard, contaba que fue «todo un reto». «Estaba grabando el álbum mientras filmaba Euphoria. Tuve que dividir mi mente entre las dos cosas y, además, era la primera vez que hacía algo así: preparar un personaje, estudiar los diálogos. Por alguna razón, no me volví completamente loca».

La autora de ‘Berghain’, que fue seleccionada para el papel tras superar un casting, explicaba que se siente especialmente conectada con Sam Levinson y su obra porque ambos comparten una sensibilidad. «(Sam) y yo somos ambos personas muy sensibles. Por alguna razón, todo lo que crea él para mí resuena con este momento», explicaba al portal estadounidense.

No vemos a Rosalía en el avance pronunciar palabra, pero eso lo descubriremos cuando la serie se estrene. De momento, sí vemos a Rue metida de nuevo en problemas, a Maddy -y especialmente a Cassie- completamente en su salsa, y a Jules relajándose, pensativa, en el interior de un enorme ático durante la noche. Una serie de mafias y drogas ya, más que de adolescentes.

