Julio Iglesias publica los mensajes de WhatsApp con sus empleadas

Julio Iglesias está intentando demostrar su inocencia en Instagram. Después de que la Fiscalía se negase a dejar al acusado acceder a la investigación por las denuncias de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual, Iglesias ha decidido defenderse por su cuenta publicando conversaciones de WhatsApp que habría tenido con las denunciantes.

Las Stories del cantante comienzan con un comunicado: «Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a propiciarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente», comienza. Este describe Instagram como «el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados».

La siguiente sucesión de Stories consiste en una serie de capturas de pantalla que supuestamente estarían mostrando conversaciones de WhatsApp entre el acusado y sus exempleadas, tanto durante el tiempo que estaban trabajando con él como después, tal y como se deduce de la última captura.

Recordemos que las mujeres que denunciaron los abusos de Iglesias en la investigación de elDiario.es y Univision Noticias habían usado pseudónimos. En las capturas del cantante este aparece teniendo conversaciones, unilaterales sobre todo, con contactos nombrados como Stephany Abreu, Stephany Low y María Alejandra Feliz.

Iglesias asegura que estas capturas evidencian «la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática» que dice estar viviendo: «Las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad», ha escrito.

Estos mensajes comienzan con Abreu, supuestamente la fisioterapeuta que habría denunciado al cantante, deseándole las buenas noches: «Te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más». Los mensajes están fechados a 20 de abril de 2021.

Los siguientes mensajes de Stephany siguen la misma línea, hasta que en septiembre de 2022 esta ya no aparece como «Stephany Abreu», sino como «Stephany Low». Esta le felicita el cumpleaños: «Siempre te recuerdo, con cariño. Atte: Stephany Abreu, tu fisioterapeuta por siempre».

En la última captura, la persona identificada como María Alejandra Feliz, la supuesta segunda denunciante, le envía un mensaje a quien parece ser una de las jefas del personal de la mansión: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí…».

Esto de Julio Iglesias es una pataleta de una persona a la que nunca se ha cuestionado. Que haya o no mensajes no invalida ni hace que las situaciones denunciadas no se hayan producido pic.twitter.com/vqQcWTIcQ7 — Alba Medina (@albammmedina) January 22, 2026