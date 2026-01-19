Julio Iglesias pide que se archive la investigación de la Fiscalía

En mitad de la investigación abierta por las denuncias de dos de sus extrabajadoras por agresión sexual y trata de seres humanos, Julio Iglesias ha pedido que se cierre el caso en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Así lo ha informado El Mundo. La defensa del cantante ha alegado «la ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles y, en consecuencia, de la Fiscalía».

El acusado también ha pedido el acceso a las diligencias de la investigación y cuestiona que se haya otorgado a las denunciantes la condición de testigos protegidos. Las dos mujeres que han participado en la investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias aseguraron haber sufrido repetidas agresiones sexuales mientras trabajaban para el cantante en sus mansiones de República Dominicana.

En los últimos días, Iglesias ha negado las acusaciones en un comunicado público: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer». La Fiscalía General estaría analizando si es competente para indagar en los hechos. En caso de serlo, la Audiencia Nacional llevaría a cabo una investigación por hasta seis delitos de trata, grupo criminal, delitos sexuales y contra los derechos de los trabajadores, y lesiones.