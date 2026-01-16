Julio Iglesias niega las acusaciones en un comunicado

Ante las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional de dos mujeres que acusan a Julio Iglesias de haberlas agredido y abusado sexualmente mientras trabajaban como empleadas internas en dos mansiones del cantante en el Caribe, Julio Iglesias ha roto su silencio emitiendo un comunicado en redes sociales en el que niega categóricamente los hechos.

Escribe el cantante: «Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y para defender mi dignidad ante un agravio tan grave».

Al final de su mensaje, Iglesias agradece el apoyo de quienes le han “mandado mensajes de cariño y lealtad” durante los últimos días, indicando que ha sentido “un gran consuelo” con ellos.

Iglesias podría enfrentarse, en caso de que la Audiencia Nacional admita a trámite las denuncias, a una investigación por hasta seis delitos de trata, grupo criminal, varios delitos sexuales, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, según información de eldiario.es.

El cantante es acusado de haber agredido, abusado y humillado a dos exempleadas durante su estancia en sus casas del Caribe entre 2021 y 2022. En la investigación de eldiario.es y Univisión se relatan relaciones sexuales bajo coacción y humillaciones y se muestran documentos que demostrarían que Iglesias imponía a sus trabajadoras la realización de pruebas de VIH o clamidia y revisiones ginecológicas después de ser contratadas.