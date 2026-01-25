‘Los domingos’, gran vencedora de los Premios Feroz

‘Los domingos’ ha sido la película más premiada de los Premios Feroz, celebrados por segundo año consecutivo en Pontevedra. ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’, por otro lado, han sido las vencedoras en la categoría de series. La gala ha contado con Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’ como presentadores.

La cinta de Alauda Ruiz de Azúa ha dominado la noche llevándose cinco estatuillas, entre las que se encuentran las de Mejor película dramática, Mejor dirección y Mejor Guion. Patricia López Arnaiz y Nagore Aramburu se han llevado también los galardones a Mejor actriz protagonista y Mejor actriz de reparto, respectivamente. Por otro lado, Jose Ramon Soroiz se ha llevado el premio a Mejor actor protagonista por ‘Maspalomas’.

Los premios de la categoría de películas han estado mucho más repartidos que los de series. ‘Sirat’ logró el premio a Mejor música gracias a la banda sonora de Kangding Ray y lo recogió Oliver Laxe, mientras que el Feroz a Mejor película de comedia se lo llevó ‘La cena’. En lo que respecta a series, ‘Yakarta’ y ‘Poquita fe’ se repartieron todos los premios, excepto uno, llevándose tres estatuillas cada una.

‘Yakarta’ fue nombrada Mejor serie dramática, Javier Cámara fue reconocido como Mejor actor protagonista y el guion, a cargo de Diego San José, Daniel Castro y Fernando Delgado-Hierro también fue premiado. ‘Poquita fe’, por otro lado, recibió tres galardones: Mejor serie de comedia, Mejor actriz protagonista (Esperanza Pedreño) y Mejor actriz de reparto (Julia de Castro).

La única serie que les hizo frente fue ‘Superestar’, con la que Secun de la Rosa se llevó el premio a Mejor actor de reparto en una serie. El coro del IES Xunqueira también dedicó una emotiva actuación a Yurena, artista sobre la que trata la serie, versionando la canción ‘Yo cambié’.