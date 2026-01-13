‘Los domingos’ vs ‘Sirât’: ¿quién ganará en los Goya 2026?

El próximo 28 de febrero se entregarán los Goya en Barcelona. Esta tarde se han leído las nominadas, a destacar la aclamada ‘Los domingos‘, que lidera con 13 nominaciones, seguida de la reconocida internacionalmente ‘Sirât‘, con 11. También destaca la buena aceptación entre las nominadas de ‘Maspalomas‘, que llega a aspirar a 9 estatuillas.
Entre las sorpresas, ‘La cena’ y ‘Sorda’ se cuelan a las nominadas como Mejor Película, dejando fuera ‘Romería’. Eso sí, Carla Simón sí está nominada a mejor directora. ‘Cautivo’ de Amenábar está en las categorías de actores masculinos, pero sobre todo destaca en las categorías técnicas. Entre los nominados a Mejor Canción encontramos a Sílvia Pérez Cruz, Blanca Paloma, Víctor Manuel y Leiva.
Mejor Película
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
Mejor Dirección
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe, por Sirât
Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor Actriz Protagonista
Ángela Cervantes, por La furia
Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
Antonia Zegers, por Los Tortuga
Nora Navas, por Mi amiga Eva
Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor Protagonista
Alberto San Juan, por La cena
Miguel Garcés, por Los domingos
Jose Ramon Soroiz, por Maspalomas
Mario Casas, por Muy lejos
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor Actriz de Reparto
Elvira Mínguez, por La cena
Nagore Aramburu, por Los domingos
Miryam Gallego, por Romería
Elena Irureta, por Sorda
María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor Actor de Reparto
Miguel Rellán, por El cautivo
Juan Minujín, por Los domingos
Kandido Uranga, por Maspalomas
Tamar Novas, por Rondallas
Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor Película Iberoamericana
Belén (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
La piel del agua (Costa Rica)
Manas (Brasil)
Un poeta (Colombia)
Mejor Actor Revelación
Antonio Toni Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
Julio Peña, por El cautivo
Hugo Welzel, por Enemigos
Jan Monter Palau, por Estrany Riu
Mitch, por Romería
Mejor Actriz Revelación
Nora Hernández, por La cena
Blanca Soroa, por Los domingos
Elvira Lara, por Los Tortuga
Llúcia García, por Romería
Miriam Garlo, por Sorda
Mejor Dirección Novel
Ion de Sosa, por Balearic
Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
Gemma Blanco, por La furia
Gerard Oms, por Muy lejos
Eva libertad, por Sorda
Mejor Guion Original
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor Guion Adaptado
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería
Eva Libertad, por Sorda
Mejor Dirección de Fotografía
Ciudad sin sueño
Los domingos
Los Tigres
Maspalomas
Sirât
Mejor Montaje
Ciudad sin sueño
Los domingos
Los Tigres
Sirât
Un fantasma en la batalla
Mejor Música Original
El talento
Leo & Lou
Los Tigres
Maspalomas
Sirât
Mejor Canción Original
‘La arepera’ de Paloma Peñarrubia Ruiz (Caigan las rosas blancas)
‘Flores para Antonio’ de Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz (Flores para Antonio)
‘Hasta que me quede sin voz’ de Leiva (Hasta que me quede sin voz)
‘Y mientras tanto canto’ de Víctor Manuel (La cena)
‘Caminar el tiempo’ de Blanca Paloma, Jose Pablo Polo y Luis Ivars (Parecido a un asesinato)
Mejor Sonido
El cautivo
Los domingos
Los Tigres
Sirât
Sorda
Mejor Dirección de Arte
El cautivo
La cena
Los Tigres
Maspalomas
Sirât
Mejor Diseño de Vestuario
El cautivo
Gaua
La cena
Los domingos
Romería
Mejor Maquillaje y Peluquería
El cautivo
Gaua
La tregua
Maspalomas
Sirât
Mejores Efectos Especiales
Enemigos
Gaua
Los Tigres
Sirât
Un fantasma en la batalla
Mejor Dirección de Producción
Ciudad sin sueño
El cautivo
Los domingos
Los Tigres
Sirât
Mejor Película Documental
2025. Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor Película de Animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible.
Mejor Película Europea
Cónclave (Reino Unido)
La chica de la aguja (Dinamarca)
On Falling (Portugal)
Un simple accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Mejor Cortometraje de Ficción
Ángulo muerto
De sucre
El cuento de una noche de verano
Sexo a los 70
Una cabeza en la pared
Mejor Cortometraje Documental
Disonancia
El Santo
La conversación que nunca tuvimos
The Painter’s Room
Zona Wao
Mejor Cortometraje de Animación
Buffet Paraíso
Carmela
El corto de Rubén
El estado del Alma
Gilbert