Billie Eilish, Olivia Rodrigo… denuncian el asesinato de Alex Pretti

La muerte de una persona a manos del ICE en plena calle y a plena luz del día ha vuelto a conmocionar a Estados Unidos. Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, fue abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza durante un operativo el pasado sábado 24 de enero en Minneapolis, Minnesota.

Aunque Pretti llevaba un arma legalmente registrada, los vídeos verificados del suceso lo muestran grabando a los agentes con su teléfono y luego intentando ayudar a una mujer que estaba siendo empujada, cuando fue reducido al suelo, rociado con gas pimienta y finalmente disparado múltiples veces mientras estaba inmovilizado. Las grabaciones no muestran que sostuviera un arma en manos en los momentos previos al tiroteo.

La muerte de Pretti ha sucedido solo veinte días después de la ejecución por parte de agentes federales de inmigración de Renee Good, también de 37 años, en Minneapolis, un hecho que ya había generado protestas masivas en la ciudad.

Varias figuras públicas han condenado duramente la muerte de Pretti. Billie Eilish ha criticado en redes el silencio de algunas celebridades ante la violencia del ICE, preguntando: “Mis colegas famosos, ¿no vais a decir nada o qué?»

El hermano de Eilish, Finneas, ha sido especialmente duro en TikTok, cuestionando que quienes defienden el uso de armas legales en Estados Unidos justifiquen la muerte de Pretti porque portara un arma legal. «Lleváis treinta años diciendo que en Estados Unidos algunos niños deben morir para que podamos llevar armas legalmente. Este tío llevaba un arma legal y lo habéis matado», ha dicho.

Otra celebridad, Olivia Rodrigo, ha denunciado el tiroteo en sus redes, describiendo al ICE como una “agencia federal asesina” y calificando las acciones de la agencia de “inconscientes”, subrayando que “nuestras acciones importan, yo apoyo a Minnesota”.

La actriz Jamie Lee Curtis ha difundido obras de arte en homenaje tanto a Pretti como a Renee Good, escribiendo: “¡ERAN ESTADOUNIDENSES! ¡DISPARADOS POR NUESTRO GOBIERNO!”. Igualmente el actor Pedro Pascal ha cuestionado el relato oficial del Gobierno y ha compartido un post de Zohran Mamdami, alcalde de Nueva York, donde pide la abolición del ICE.

También el actor Mark Ruffalo ha señalado en Bluesky que el «tiroteo mortal de Pretti mostraba un asesinato a sangre fría en las calles de Estados Unidos por una pandilla militar ocupante», añadiendo que “hemos librado guerras en otros países por menos que esto.”