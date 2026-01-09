Djo, Finneas… condenan la ejecución de una mujer por el ICE

La muerte de una mujer víctima de un tiroteo por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una redada este miércoles ha conmocionado a Estados Unidos y supone una nueva escalada en el respaldo de la administración de Donald Trump a las acciones de este organismo.

La víctima, Renee Nicole Good, tenía 37 años y era madre de tres hijos. Fue tiroteada a plena luz del día mientras se encontraba en su coche. Las informaciones oficiales apuntan a que Good estaba en el lugar de los hechos ejerciendo su labor voluntaria como observadora legal del ICE. Según la versión del Gobierno de Trump, la mujer fue tiroteada cuando supuestamente intentó atropellar al agente.

En las últimas horas, un segundo tiroteo de agentes federales migratorios ha dejado dos heridos en Portland, Oregón.

El caso de Renee Good ha generado especial consternación en el país, ya que el tiroteo que ha causado su muerte ha quedado documentado en vídeo. Finneas, entre las personalidades que han condenado las palabras de Trump, al que ha llamado «pedazo de mierda» por su apoyo a las acciones de los agentes, ha sugerido a su público que visualice el vídeo para concienciarse de lo ocurrido.

Otros músicos han alzado su voz, como Djo, alias del cantante y actor de ‘Stranger Things’ Joe Keery. Djo, actual número 1 global con ‘End of Beginning’, ha compartido la publicación de Trump y ha acusado al mandatario de tener «cero decencia humana», pidiendo que alguien «lo pare».

Sheryl Crow, quien ha sido crítica con Elon Musk por su guiños al nazismo, ha denunciado que «esta ya no es la América que conocemos» y que «la democracia ha sido secuestrada por un gobierno corrupto», puntualizando que «la verdad importa». Kim Gordon, por su parte, ha pedido que se recuerde la identidad de Renee Nicole Good y ha subrayado que la víctima merecía «seguir segura y con vida».

Las reacciones tampoco han dejado de sucederse desde otros ámbitos, como el cine. Eva Longoria no ha dudado en tildar de «asesinato» lo ocurrido y ha exigido que el agente sea detenido. Amanda Seyfried ha elegido reproducir una cita apocalíptica de ‘1984’ de George Orwell. Mark Ruffalo o Ayo Edebiri han expresado también su conmoción en redes.