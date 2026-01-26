BLAYA viste la ropa de su ex en secreto, en su adictivo hyper-folk

BLAYA confirma que la música española sigue innovando, mientras la anglosajona continúa atascada en el eterno revival. Su nuevo single, ‘Llevan2 tu ropa’, es un extraño pero adictivo híbrido de folk y vocoder; en sus manos, una simple canción de desamor suena como venida de otro planeta.

Puede que sean las agudas melodías de María Blaya, su mezcla de armonías naturales y digitalizadas, la sensibilidad pseudo-lo-fi de la grabación o los detalles de producción que se suman de forma sutil -como esa especie de flauta sintetizada que emerge en torno al minuto 1:30-, pero ‘Llevan2 tu ropa’ es cautivadora desde el primer segundo. A pesar de su tono experimental, el esqueleto de la canción es una melodía preciosa.

- Publicidad -

BLAYA, que acaba de producir ‘Algo mío’, el primer single de Téyou -concursante de Operación Triunfo 2025-, produce y escribe completamente por su cuenta ‘Llevan2 tu ropa’, plasmando el residuo emocional de un desamor, “lo que queda después” de una ruptura. Blaya se pone la ropa de su ex en secreto para sentirle cerca. Las imágenes promocionales facilitadas por Interscope Records juegan con esta idea desde el humor, retratando a una Blaya masculinizada, con un bigote pegado.

En el fondo tenemos una canción tremendamente sensible, con más sustancia de la que puede parecer. “Cuando echar de menos se vuelve un gesto físico y cotidiano, solo queda ponerse la ropa de alguien para sentirle cerca”, describe la nota oficial.

- Publicidad -

BLAYA sigue así presentando su próximo proyecto, confirmando su cambio de nombre artístico (ahora usa simplemente su apellido escrito en mayúsculas). El single anterior, ‘Phill CollinX’, también era una pequeña maravilla; Blaya comentaba su gestación a JENESAISPOP en una breve entrevista.

