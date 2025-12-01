María Blaya reinventa a Phil Collins en clave latina

Phil Collins sigue inspirando a los artistas pop actuales. Si recientemente Charlie Puth ha bebido de su estética, ahora lo hace la murciana afincada en Madrid María Blaya, quien en ‘Phill CollinX’ entrega una de sus mejores composiciones y producciones.

El homenaje de Blaya a Phil Collins es evidente en el título de canción y también en su portada. Sin embargo, la variación del nombre de Collins en el título sugiere que ‘Phill CollinX’ -la Canción Del Día de hoy- no busca ser una recreación de la música del autor de ‘In the Air Tonight’, sino una adaptación personal.

‘Phill CollinX’ hace uso de teclados vintage ambientales típicos de Collins y de éxitos como ‘Another Day in Paradise’, pero apuesta en realidad por los ritmos latinos, siendo una especie de rumbachata chill. La riqueza de percusiones y palmas en ‘Phill CollinX’ convive con el uso del autotune en las voces, creando una producción muy contemporánea.

