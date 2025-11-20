La primera secuencia de ‘Changes’ es una invitación a soltar el móvil como si diera calambre: no, por favor, más walkmans no. Ni cintas de vídeo ni niños en bici ni diademas de aerobic. Ya está bien con los 80; que no estamos en 2010.

Luego, cuando uno se recupera del golpe de cliché y escucha la canción, se relaja un poco: hay que reconocer que la estética del vídeo es coherente con el estilo musical de ‘Changes’, un poco a lo Peter Gabriel o Phil Collins (aunque siga dando pereza).

- Publicidad -

Siguiendo con Gabriel, la realizadora Charlotte Rutherford parece haberse inspirado en ‘Sledgehammer’, una de las joyas de la historia del videoclip animado. Sobre todo en lo referente a la utilización de la técnica stop-motion combinada con la imagen real. En cuanto al tono, recuerda más al Michel Gondry más juguetón y naif.

Charlie Puth, vestido como recién salido de una película de John Hughes o de la serie ‘Los problemas crecen’, protagoniza una alegre fantasía nostálgico-musical, cuyo referente más reconocible es la comedia ‘Big’ (1988) y su mítica secuencia del “walking piano”. ‘Changes’ se puede ver como la representación de los pensamientos y sensaciones que evoca la escucha de la canción: instrumentos y partituras volando por un cielo azul en sintonía con la ligereza de la melodía pop que está sonando.

- Publicidad -

El vídeo incluye un guiño final para fans (o para familiares y amigos despistados): la aparición de Brooke Sansone, esposa del cantante, anunciando que está en estado de buena esperanza. El bebé llega en marzo.