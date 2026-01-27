Martin, top 1 de JNSP; ‘Me tiré a un facha’, top 10

Martin logra su tercer número 1 en JENESAISPOP con ‘Otro verano‘. Los anteriores fueron ‘El destello’ junto a Juanjo Bona y ‘Nuevos recuerdos’, que permanece en el puesto 3. Urrutia ha arrasado tanto en las votaciones de la web como en la Gran Final que solemos convocar en Instagram.
También ha tenido buena aceptación ‘Me tiré a un facha‘, el divertido dúo entre Montedapena y Platerías que se está viralizando. Llega al top 10. Otras entradas que entran incluso por encima son las de Gorillaz, Arlo Parks y Ralphie Choo. Queda en el 11 Mitski, mientras Carlangas y Leiva llegan al top 20.
Como curiosidad, esta semana queda eliminada tan solo tras 2 semanas el single de La Oreja de Van Gogh, que a su salida incluso compitió por el primer puesto. ‘Todos estamos bailando la misma canción’ pasa de ser número 5 a quedar fuera del top 40.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Otro verano
|Martin
|2
|1
|1
|2
|Talk to Me
|Robyn
|3
|29
|1
|14
|Nuevos recuerdos
|Martin
|4
|4
|4
|2
|I Just Might
|Bruno Mars
|5
|–
|5
|1
|Orange County
|Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson
|6
|–
|6
|1
|2SIDED
|Arlo Parks
|7
|9
|6
|4
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|8
|–
|8
|1
|TENTACION
|Ralphie Choo
|9
|16
|9
|4
|girl, get up.
|Doechii, SZA
|10
|–
|10
|1
|Me tiré a un facha
|Montedapena, PLATERÍAS
|11
|–
|11
|1
|Where’s My Phone?
|Mitski
|12
|33
|12
|2
|Hit My Head All Day
|Dry Cleaning
|13
|19
|5
|51
|M.A.P.S.
|Amaia
|14
|–
|14
|1
|Podría ser peor
|Carlangas, Leiva
|15
|32
|15
|2
|Dance the Pain Away
|Haute & Freddy
|16
|7
|7
|2
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|17
|31
|17
|2
|Punk Rocky
|A$AP Rocky
|18
|38
|18
|4
|Days Go By
|James K
|19
|21
|1
|11
|La Perla
|Rosalía
|20
|2
|2
|3
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|21
|11
|7
|6
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|22
|10
|3
|5
|CHANEL
|Tyla
|23
|20
|2
|16
|com você
|Judeline, Amaia
|24
|25
|1
|12
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|25
|6
|1
|6
|Madeline
|Lily Allen
|26
|37
|19
|6
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|27
|–
|27
|1
|Zombie
|YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins
|28
|18
|2
|8
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|29
|30
|9
|7
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|30
|23
|12
|4
|Such a Funny Way
|Sabrina Carpenter
|31
|14
|8
|6
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|32
|27
|1
|22
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|33
|–
|33
|1
|Stonefly
|Maria Somerville
|34
|22
|7
|4
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|35
|40
|35
|2
|Folded
|Kehlani
|36
|28
|12
|8
|Fuma
|Bad Gyal
|37
|15
|3
|10
|Dopamine
|Robyn
|38
|36
|4
|10
|House
|Charli XCX, John Cale
|39
|–
|39
|1
|For the Both of Us
|Liim
|40
|3
|3
|3
|Bomba de amor
|Luna Ki
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Aperture
|Harry Styles
|–
|Los asombros
|Nacho Vegas
|–
|Opening Night
|Arctic Monkeys
|–
|I Could Get Used to This
|Jessie Ware
|–
|llevan2 tu ropa
|BLAYA
|–
|Pretty Face
|Robbie Williams
|–
|Beat Yourself Up
|Charlie Puth
|–
|Trinidad
|Geese
|–
|Prayer
|Tove Styrke
|–
|Little Picture of a Butterfly
|Courtney Marie Andrews
