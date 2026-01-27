escribe aquí...
Top 40
BrevesMúsicaTop 40

Martin, top 1 de JNSP; ‘Me tiré a un facha’, top 10

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

-

134
0
- Publicidad -

Martin, top 1 de JNSP; ‘Me tiré a un facha’, top 10

Por Sebas E. Alonso
0

Martin logra su tercer número 1 en JENESAISPOP con ‘Otro verano‘. Los anteriores fueron ‘El destello’ junto a Juanjo Bona y ‘Nuevos recuerdos’, que permanece en el puesto 3. Urrutia ha arrasado tanto en las votaciones de la web como en la Gran Final que solemos convocar en Instagram.

- Publicidad -

También ha tenido buena aceptación ‘Me tiré a un facha‘, el divertido dúo entre Montedapena y Platerías que se está viralizando. Llega al top 10. Otras entradas que entran incluso por encima son las de Gorillaz, Arlo Parks y Ralphie Choo. Queda en el 11 Mitski, mientras Carlangas y Leiva llegan al top 20.

Como curiosidad, esta semana queda eliminada tan solo tras 2 semanas el single de La Oreja de Van Gogh, que a su salida incluso compitió por el primer puesto. ‘Todos estamos bailando la misma canción’ pasa de ser número 5 a quedar fuera del top 40.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Otro verano Martin Vota
2 1 1 2 Talk to Me Robyn Vota
3 29 1 14 Nuevos recuerdos Martin Vota
4 4 4 2 I Just Might Bruno Mars Vota
5 5 1 Orange County Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson Vota
6 6 1 2SIDED Arlo Parks Vota
7 9 6 4 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
8 8 1 TENTACION Ralphie Choo Vota
9 16 9 4 girl, get up. Doechii, SZA Vota
10 10 1 Me tiré a un facha Montedapena, PLATERÍAS Vota
11 11 1 Where’s My Phone? Mitski Vota
12 33 12 2 Hit My Head All Day Dry Cleaning Vota
13 19 5 51 M.A.P.S. Amaia Vota
14 14 1 Podría ser peor Carlangas, Leiva Vota
15 32 15 2 Dance the Pain Away Haute & Freddy Vota
16 7 7 2 Make-Up is a Lie Morrissey Vota
17 31 17 2 Punk Rocky A$AP Rocky Vota
18 38 18 4 Days Go By James K Vota
19 21 1 11 La Perla Rosalía Vota
20 2 2 3 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
21 11 7 6 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
22 10 3 5 CHANEL Tyla Vota
23 20 2 16 com você Judeline, Amaia Vota
24 25 1 12 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
25 6 1 6 Madeline Lily Allen Vota
26 37 19 6 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
27 27 1 Zombie YUNGBLUD, The Smashing Pumpkins Vota
28 18 2 8 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
29 30 9 7 PELLIZCO Maria Arnal Vota
30 23 12 4 Such a Funny Way Sabrina Carpenter Vota
31 14 8 6 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
32 27 1 22 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
33 33 1 Stonefly Maria Somerville Vota
34 22 7 4 La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
35 40 35 2 Folded Kehlani Vota
36 28 12 8 Fuma Bad Gyal Vota
37 15 3 10 Dopamine Robyn Vota
38 36 4 10 House Charli XCX, John Cale Vota
39 39 1 For the Both of Us Liim Vota
40 3 3 3 Bomba de amor Luna Ki Vota
Candidatos Canción Artista
Aperture Harry Styles Vota
Los asombros Nacho Vegas Vota
Opening Night Arctic Monkeys Vota
I Could Get Used to This Jessie Ware Vota
llevan2 tu ropa BLAYA Vota
Pretty Face Robbie Williams Vota
Beat Yourself Up Charlie Puth Vota
Trinidad Geese Vota
Prayer Tove Styrke Vota
Little Picture of a Butterfly Courtney Marie Andrews Vota

- Publicidad -

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com