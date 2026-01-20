Esta semana se ha publicado el que Universal considera el tercer single del primer álbum de Martin. Lo definen oficialmente como el «adelanto de un trabajo profundamente personal, construido a partir de recuerdos, emociones y paisajes que marcaron su infancia y adolescencia». ‘Otro verano’ es exactamente eso, aparte de la canción más bonita que ha sacado Martin desde ‘El destello‘. Es nuestra Canción del Día hoy.

La letra va narrando los veranos de sus 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años, desde los días en que «ya no podía regular su temperamento» hasta los días en que ya no se reconocía a sí mismo. Hay un despertar sexual («la mirada de un chico en la playa»), muchas dudas («Me di cuenta de que no entendía nada») para finalmente pasar a ser otra persona.

Eso se revela al final de la canción con la estrofa que comienza: «El verano de mis 20 años / Toda mi familia reunida celebrando / El cumpleaños de alguien que ya no soy yo / ¿Qué hago yo aquí?», y termina lamentando «otro verano que nos escapa de las manos», en referencia a la pérdida de la infancia y la inocencia.

Musicalmente es evidente la co-autoría y producción de Hidrogenesse en el tipo de sintes y teclados, recordando al proyecto de Genís Segarra incluso en el tratamiento vocal dado a la parte «está todo documentado». Pero precisamente la canción logra ser muy Martin, en tanto que está narrando su evolución como persona, en esa parte refiriéndose exactamente a su paso por Operación Triunfo («El verano de mis 19 lo sabemos todos / está todo documentado»).

Universal avanza que esta canción es muy representativa del universo lírico y sonoro de un disco que todavía no ha sido anunciado. Parece que tal álbum no estará tan enfocado hacia las listas de éxitos y las playlists de moda, como a retratar quién es Martin como artista.

