Nacho Vegas: «Estoy orgulloso de que un Madrid antifascista parara la Vuelta»

El primer gran disco de 2026 es ‘Vidas semipreciosas’ de Nacho Vegas. El autor de ‘Actos inexplicables’ visita nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO para presentarlo. Hablamos de su vertiente más política, presente en temas como ‘Fíu’, dedicado a su madre, o los interludios que nos hablan de la lucha sindical de «Los seis de La Suiza». Pero también su vertiente más estética, muy cuidada en arreglos y la que ha inspirado el título del álbum.

- Publicidad -

Cuenta Nacho Vegas: «Las piedras preciosas son las duras y puras, con colores muy concretos que te deslumbran: el diamante, la esmeralda, el rubí… Y las piedras semipreciosas son las que son maravillosas en realidad. Son mucho más bonitas porque se mezclan entre ellas, son más blandas, tienen una gama de colores maravillosa. Por ejemplo, el verde esmeralda es un solo verde. Pero el verde malaquita es muchísimos verdes. Viven en yacimientos de cuarzo en el que te encuentres un cristal con una vena de obsidiana, de lapislázuli, de aventurina… ¡Tienen nombres semipreciosos las piedras semipreciosas! Me apetecía reivindicar que la semipreciosura es lo que es la gente normal. La gente a pie de calle somos imperfectos, un poco blanditos, un poco duros, mestizos… Y eso es lo que hay que reivindicar».

Concluye, entre risas: «Las piedras preciosas son como una élite, para gente pija, de la que no quiero saber nada».

- Publicidad -

El artista reflexiona sobre la gentrificación, pues este podcast se graba en Madrid: «Veo Madrid más hostil, aunque es un tópico decir esto. Xixón no es una gran ciudad, pero también está expulsando a la gente, con todo esto de los alquileres estacionales y los pisos turísticos. Al final los barrios más populares también te acaban expulsando y esto es muy jodido».

Pese a sus más y sus menos con la capital, Nacho Vegas pudo estar en la ciudad cuando los manifestantes en defensa de Palestina lograron que no se celebrara la última jornada de la Vuelta Ciclista a España, en protesta por la participación de Israel: «Cuando vengo a Madrid, a veces me resulta muy dura la ciudad, me expulsa. Otras veces no. Coincidió que estaba en Madrid presentando el libro de Andrés Pérez Perruca, ‘Vida de un pollo blanquecino de piel fina’, una novela maravillosa, de las que mejor retrata el indie de aquella época, con además El Niño Gusano, del que fui muy fan. Y después me acabé quedando porque perdí el tren, no llegó el taxi a la estación. Me quedé en Madrid y hablé con compis anticapis y otros amigos míos que iban a lo de la Vuelta a ver cómo se vivía».

«Me apetecía reivindicar que la semipreciosura es lo que es la gente normal»

- Publicidad -

Relata sobre aquella tarde: «Flipé porque por la mañana estaba en una ciudad que odiaba, porque perdí el taxi: «puta ciudad, mierda Madrid, no hay más que guiris en Lavapiés», y por eso no pude coger el taxi a tiempo. «¡Esta ciudad es horrible, ya no se puede pasear por ella un domingo!». A por la tarde sentirme orgulloso de ver cómo un Madrid antifascista logró parar la Vuelta, 60 kilómetros antes de la Vuelta. No veías ni un solo aficionado al ciclismo, estaba todo tomado y pacíficamente se logró parar la Vuelta. La policía dio hostias cuando la gente se relajó. Y estaba ahí para verlo. Pasé ratos de miedo, pero son esas pequeñas victorias las que necesitamos, ahora que se dice que toda la juventud va a votar a VOX».

Es curiosa su postura sobre lo que pudo ser el indie y no fue. Nacho Vegas cree que hubo artistas que no aceptaron ciertos preceptos que tenían los grupos que les influían: «La escena llegó a ser bastante reaccionaria, aunque mi primer concierto, con Eliminator Jr, fue por la insumisión, cuando aún había mucha gente en la cárcel. Penélope Trip tocó por las Luchas del Naval, de las últimas luchas obreras que hubo en Gijón. Pero luego hablar de política era visto como algo pretencioso. No es que exija a los grupos que se impliquen políticamente, pero lo que no puedes hacer es reivindicar a grupos como Fugazi y luego decir que no puedes hablar de política en las canciones, porque entonces no entiendes nada. O decir que si cantas en castellano es que estás siendo pretencioso, cuando estás hablando de Felt y de los Smiths y de grupos que tenían mucha poesía en sus letras. Eso hizo que esa música no tuviera la trascendencia que podía haber tenido. Gente que tenía bastante talento, pero muy desaprovechado».

«En el indie hubo gente que tenía bastante talento, pero muy desaprovechado»

Finalmente, a raíz de su nueva colaboración con Albert Plá en ‘Deslenguarte’, que podría llamarse «Me cago en Dios», reflexiona sobre los límites de la libertad de expresión: «Me parece espeluznante que Pablo Hásel esté en la cárcel por hacer canciones. Y la gente me dice: «¿y si en vez de él, fuera una letra de apología del nazismo o del fascismo, pensarías lo mismo? Y la verdad es que la respuesta es que sí. Pensaría lo mismo.. Otra cosa es que si un grupo hiciera apología del fascismo, lo que me gustaría es que el poder popular los aplastara, pero no creo en la injerencia del Estado. Aunque curiosamente es cuando te sales por la izquierda cuando te penalizan o te encarcelan».

Vegas culpa al capitalismo: «Lo estamos viendo en el mundo. ¿Por qué es tan importante Irán o Venezuela para Estados Unidos? Es por su petróleo. ¿Y por qué están aliados a Israel o a la oposición de Venezuela, que es directamente fascista? Pues porque el capitalismo activista y el fascismo se llevan muy bien. Es lo que deja a la izquierda en ese lugar de que si te pasas un poco de la raya, es cuando te pueden meter para dentro. No creo que alguien de extrema derecha se pueda quejar de falta de libertad de expresión, de la misma manera que estamos viendo [en la izquierda]».

