Los 8 nuevos talentos de Jägermusic 2026

Jägermusic es la plataforma musical de Jägermeister centrada en descubrir el talento musical del futuro, y que en los últimos años ha funcionado como escaparate para dar a conocer las propuestas de artistas como Ginebras, Metrika, PUTOCHINOMARICÓN, Janire o Bajocero X, ofreciéndoles visibilidad, apoyo y oportunidades reales para avanzar en sus carreras musicales.

Coincidiendo con su 12º aniversario, Jägermusic revela la cartera de nombres que estarán bajo su paraguas artístico durante 2026, y es tan interesante como siempre.

- Publicidad -

Volverán a ser un total de ocho artistas los que formen parte de la programación de Jägermusic en 2026. Algunos de ellos te sonarán, ya que han pasado recientemente por esta página, como SVSTO -el proyecto en solitario de Carla Parmenter de Las Bistecs-, los divertidísimos EZEZEZ o la inclasificable Azuleja.









También se unen a Jägermusic este año la irreverente L0rna, autora del genial ‘Mr. Sexo Beat’; dentro de su mismo ámbito urbano también El Virtual; los conocidos Fresquito & Mango, que han trabajado con artistas como Aitana; Kiliki, el proyecto electropunk de un integrante de Chill Mafia; y la productora de techno, música de club y performer Meritxell de Soto.









- Publicidad -

Jägermusic ha elegido una estética de videojuego para promocionar su nueva agenda de artistas, convirtiéndolos en avatares digitales.