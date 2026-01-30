Estrella Morente carga contra Rosalía por ‘La rumba del perdón’

Rosalía incluía en ‘Lux‘ una colaboración con Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz titulada ‘La rumba del perdón’. Tal fue el impacto de ‘Lux’ en España tras su lanzamiento que ‘La rumba del perdón’ entró en el puesto 9 de la lista de singles, a pesar de ser el antepenúltimo corte del álbum.

Morente está a punto de presentar un concierto en el Liceo de Barcelona y ha concedido una entrevista a Catalunya Ràdio para promocionarlo. En ella le han preguntado por ‘La rumba del perdón’, y sus palabras sobre Rosalía y la canción no han podido ser menos halagadoras.

- Publicidad -

Morente asegura estar decepcionada con ‘La rumba del perdón’ porque las voces de Morente y Pérez Cruz apenas se escuchan en los coros. “Estoy muy disgustada porque no nos ha dejado cantar a ninguna de las dos”, declara la artista, que incluso reconoce estar “avergonzada” de la canción porque no la puede “compartir” con sus seguidores, ya que su voz es prácticamente imperceptible. “Me da lache, porque no nos han dejado cantar a ninguna de las dos”, afirma. “Nos ha castigado”.

‘La rumba del perdón’ iba a ser originalmente un dueto con Morente, cuenta la autora de ‘Mi cante y un poema’ (2001), pero Rosalía tuvo la idea de convertirlo en un trío. Morente explica que pasó horas en el estudio durante varios días grabando material para la canción, pero lamenta que Rosalía no utilizara casi nada de ese trabajo en la grabación final. En su opinión, Rosalía ha “faltado al respeto” a su trabajo, al de Pérez Cruz y al arte de la música en general, y afirma que “la música debe prevalecer por encima de los intereses de los productores; si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no se puede tirar a la basura”.

- Publicidad -

Aunque Morente señala que ella no se quiere «meter en el trabajo de nadie» y que «cada uno hace su trabajo como quiere», y niega que sus declaraciones se reduzcan a la típica «pataleta de artista que está empezando», opina que Rosalía no ha tomado la decisión correcta con ‘La rumba del perdón’, y espera que sus palabras le sirvan como «toque de atención»: «Es una llamada al respecto y al compañerismo, porque con la música no se juega».