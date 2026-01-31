Fallece Catherine O’Hara, la madre de ‘Solo en casa’

Catherine O’Hara, la actriz canadiense-estadounidense que interpretó a la madre de Kevin en ‘Solo en casa’ (1990) y, anteriormente, al icónico personaje de Delia en ‘Bitelchús’ (1988), ha fallecido a los 71 años. O’Hara padecía una breve enfermedad, según las primeras informaciones. Su hermana es la cantante Mary Margaret O’Hara.

El rostro de O’Hara fue tremendamente conocido en el cine y la televisión de finales de los 80 e inicios de los 90 gracias a su interpretación de la madre del personaje de Macaulay Culkin en ‘Solo en casa’ y en su secuela de 1992. Culkin ha recordado a O’Hara en sus redes sociales, dirigiéndose a ella como «mamá», algo que seguía haciendo: «Pensé que teníamos tiempo, quería sentarme en una silla contigo, tenía tanto que contarte», ha escrito.

El extravagante personaje de Delia en ‘Bitelchús’, la icónica película de Tim Burton, fue otro de los roles emblemáticos de esta actriz, que comenzó en el mundo de la interpretación después de trabajar en el bar de un teatro. Cualquiera que haya visto ‘Bitelchús’ tiene grabada en la memoria la escena de Delia bailando «Banana Boat».

O’Hara también participó en ‘¡Jo, qué noche! (1985)’, ‘Se acabó el pastel’ (1986) o ‘Dick Tracy’ (1990) y desarrolló una carrera paralela como dobladora de películas de animación como ‘Chicken Little’ (2005). Últimamente, su perfil había resurgido gracias a sus papeles en ‘Schitt’s Creek’ -el cual le valió un Globo de Oro- y ‘The Studio‘.