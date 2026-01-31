Pintoresco homenaje a Mariah Carey con Kesha, Billy Porter…

Mariah Carey ha sido elegida Persona del Año por MusiCares, una organización benéfica ligada a la Academia de los Grammy que, en el pasado, ha reconocido a artistas como Paul McCartney, Dolly Parton o Bob Dylan. Como es costumbre, una gala-homenaje se ha celebrado esta noche en Los Ángeles en honor a Carey, con la artista de cuerpo presente. Aunque, viendo algunas de las actuaciones, lo mismo empezó a disociar y a pensar en volver al hotel en el que se hospedaba.
La gala está siendo comentada, pero no por lo bien que ha salido, sino más bien por lo contrario. La cara de estupor de Mariah escuchando
gritar cantar ‘My All’ a Jennifer Hudson -la que ilustra esta noticia- lo dice todo. Bueno, casi todo.
La verdad es que Jennifer Hudson, a pesar de su querencia por la combustión vocal, se puede decir que tiene buena técnica y que ha hecho una actuación correcta. Más discutibles han sido otras presentaciones, como la de Kesha cantando ‘Obsessed’, por alguna razón. Kesha llevaba gafas de sol durante la actuación, como si no quisiera que nadie la reconociera. Parecía salida directamente del vídeo de ‘TikTok’ (2010), aquel donde despertaba con una resaca épica.
Ha dejado atónito también el actor y cantante Billy Porter, que ha elegido el outfit idóneo para rendir homenaje a Mariah Carey: un drag de Whitney Houston. Su interpretación de ‘Always Be My Baby‘ pudo estar bien, pero nadie podía quitar los ojos a su estilismo. Por su parte, Charlie Puth ha cantado ‘I Still Believe’ al piano estupendamente. El problema es que, dentro del vasto catálogo de canciones de Mariah Carey escritas por Mariah Carey, justamente esa no la escribió Mariah Carey.
No todo en la gala ha parecido una emboscada para que Mariah Carey adelantara la Navidad por puro estrés. Maggie Rogers, por ejemplo, ha cantado ‘Honey’ con mucho gusto, mientras que Laufey ha tenido una idea muy original transformando ‘It’s Like That’ en una bossa nova. Se la ha llevado a su estilo y parecía que Mariah Carey la disfrutaba.
Es cierto que en algunos casos la selección de artistas parecía diseñada porque no había nadie más a mano en ese momento. Porque si no, que alguien nos diga qué hacían ahí Taylor Momsen, de The Pretty Reckless, y Foo Fighters homenajeando a Mariah Carey. Ellos se han llevado la tarea a su terreno, versionando una canción de ese disco de grunge inédito.
El homenaje a Mariah Carey concluyó con una actuación de ‘All I Want for Christmas is You’ un 30 de enero, y con la propia Mariah cantando la canción en el escenario. Le puso un poquito más de empeño que en el tributo de los MTV Video Music Awards, probablemente mientras se acordaba de sus declaraciones de hace meses sobre los artistas que versionan sus canciones.
