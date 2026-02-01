Sobrepensando el último single de Ladytron

El 20 de marzo se publica el octavo disco de Ladytron, ‘Paradises’. Un trabajo que vuelve a reunir al trío de Liverpool compuesto por Helen, Mira y Daniel con Nettwerk, el sello que editó ‘Velocifero‘ (2008) y ‘Gravity the Seducer‘ (2011).

Un trabajo que “desborda color”, ‘Paradises’ muestra a Ladytron “en su versión más estilizada, romántica, urgente y psíquica”. Según la nota de prensa, el álbum construye “un collage luminoso de primitivismo tecnológico, música disco de suma sacerdotisa, soul espectral y noir balear”, imaginando una especie de “playa al final del mundo llena de sueños e invocaciones”.

Pero al grano: ¿están bien las canciones? La respuesta es sí, y bastante. Podríamos hablar del piano glam de ‘Kingdom Underseas’, de la intrigante atmósfera sci-fi de ‘I Believe in You’ o del italo disco de ‘I See Red’, pero hoy nos quedamos con el último single, ‘Caught in the Blink of an Eye’.

En ‘Caught in the Blink of an Eye’, la Canción del Día de este domingo, Ladytron reflexiona sobre la fugacidad de la vida, una idea plasmada elegantemente en la frase “daylight fades across the arcade”, que captura la imagen de una ciudad que transita del día a la noche. A sus habitantes, Ladytron las describe como “ghostwriters of their lives”, es decir, “escritores a la sombra de sus propias vidas”, como si existieran al margen de su propia planificación.

La idea de encontrarse “atrapados en un parpadeo” sugiere que la vida es un tránsito, que las personas y los momentos duran muy poco y que la existencia es intermitente. De manera apropiada, la música de ‘Caught in the Blink of an Eye’ recurre a un electro gélido que casa con otra de las frases destacadas de la letra, que apela directamente a la muerte o a la petrificación: “Say goodbye and return to stone”. Morimos y volvemos a ser cuerpo inerte.

En contraste con su profundidad temática, ‘Caught in the Blink of an Eye’ es una canción que no se complica demasiado en melodía y producción. El tema es “sota, caballo y rey” en estructura y ejecución y recurre en el estribillo a una repetición tan obvia como efectiva. Esta aparente falta de pretensión insufla a ‘Caught in the Blink of an Eye’ una frescura notable. Si en 2021 lograron viralizar ‘Seventeen‘ en TikTok, ‘Caught in the Blink of an Eye’ bien podría ser un digno sucesor.

