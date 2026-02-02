Power Snatch, el nuevo grupo de Hayley Williams, merece la pena

Hayley Williams está en uno de los mejores momentos de su carrera. En 2025, la vocalista de Paramore no solo ha lanzado un disco de 20 temas, ‘Ego Death At A Bachelorette Party’, y colaborado con David Byrne en ‘What Is The Reason For It?’. También le ha dado tiempo a formar un nuevo grupo llamado Power Snatch. Como todo lo que ha venido haciendo, merece mucho la pena.
Power Snatch es un proyecto colaborativo junto al productor y multiinstrumentista Daniel James, que ya había trabajado con la artista en diferentes ocasiones, incluido su último LP. La única canción del grupo disponible en plataformas es ‘ASSIGNMENT’, una pesada pieza de spoken word que bebe tanto del grunge como del pop y en la que Williams se pregunta algo esencial: «¿Por qué los hombres?».
‘ASSIGNMENT’ funciona bien por sí misma, pero no hay que dejarse engañar por ella. No es el único single disponible de Power Snatch. En su página de Bandcamp, de forma gratuita, podemos disfrutar de otras tres grandes canciones que muestran la versatilidad del proyecto. ‘DMs’ tiene toques de shoegaze, con su bajo BPM y efectos de sonido, pero es esencialmente un pop de guitarras y piano: «Recuerdo cuando era tu chica», canta Williams.
Algo que tienen en común estas tres canciones es su instantánea familiaridad. No por parecer copias de otros temas, sino por las buenas melodías que exhiben. En ‘DUH’, Williams recuerda tanto a Avril Lavigne, por su toque naíf, como a Lily Allen, por su personal forma de escribir.
En esta, la de Paramore enumera todas las cosas en las que piensa, desde «los 40», «la menopausia» y «palmeras» hasta «juntarme con tíos de bandas que me doblan la edad». Hasta deja una línea digna de caption de Instagram: «Pienso en ‘Wayne’s World’ de la forma en la que algunos piensan en ‘El Padrino'».
‘HOLE IN THE CEILING’ es la composición más curiosa del grupo hasta ahora. Williams canta sobre «enamorarse de nuevo» mientras la canción va desde el rock alternativo hasta el pop con un fascinante cambio de melodía. De fondo, diferentes samples de saxofones y drones crean ambiente. En el estribillo, Williams suena a… ¿Jessica Pratt?