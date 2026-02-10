Jonny Greenwood no quiere tener nada que ver con ‘Melania’

Jonny Greenwood ha emitido un comunicado denunciando el uso de su música en ‘Melania’, el documental sobre la Primera Dama de Estados Unidos. En un escrito suscrito también por el director Paul Thomas Anderson, el guitarrista de Radiohead asegura que Universal Pictures ha licenciado la música de ‘El hilo invisible‘ (2017) sin su permiso y solicita que sea retirada.

«Hemos sido informados de que se ha utilizado una pieza musical de ‘El hilo invisible’ en el documental ‘Melania'», señala el comunicado emitido por los representantes de Greenwood y recogido por Variety. «Aunque Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la banda sonora, Universal no lo consultó sobre este uso por terceros, lo cual constituye un incumplimiento de su acuerdo como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se retire del documental».

- Publicidad -

La película sobre Melania Trump, dirigida por Brett Ratner en su primer proyecto tras las denuncias de acoso sexual que recibió, se ha hundido en la taquilla estadounidense en su segunda semana, probablemente debido a las nefastas críticas en la prensa especializada. ‘Melania’ pretende acercar al público a la figura de la Primera Dama, pero los críticos aseguran que no cuenta realmente nada y la califican de «lenta», «superficial» y «narcoléptica». Otros la consideran propaganda trumpista.

La música de ‘Melania’ ya había dado de qué hablar para mal, ya que una periodista criticó el uso de ‘Amazing Grace’ de Aretha Franklin en la película, tildándolo de «troleo», ya que la canción está históricamente asociada al Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y a Barack Obama. Recientemente, Donald Trump ha difundido un montaje racista de Barack y Michelle Obama que después ha borrado.

- Publicidad -

‘Melania’ incluye también música licenciada de Michael Jackson, Elvis Presley, Giorgio Moroder, James Brown, The Rolling Stones, Tears for Fears o Village People, mientras que la banda sonora original ha sido compuesta por Tony Neiman.