Sónar 2026 completa cartel con más de 60 nuevos nombres

Sónar ha completado su cartel de 2026 con más de 60 nuevos nombres, encabezados por The Prodigy y el proyecto de improvisación en formato 360º STOOR, protagonizado por Speedy J con cuatro invitados cada día. Estos se suman a la lista anunciada, que incluye a Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Amelie Lens o Cabaret Voltaire. Además, se han revelado nuevos detalles del recinto del festival, que se celebrará durante los días 18, 19 y 20 de junio en Barcelona.

La 33ª edición de Sónar se celebrará íntegramente en Fira Gran Vía y cuenta con las incorporaciones, además de The Prodigy y Speedy J, de Dom Dolla, Reinier Zonneveld (un nuevo show junto a una IA entrenadas con su propia música), Two Shell, Goldie b2b Doc Scott junto a Medic MC, FJAAK x Kittin, Namasenda, Metrika, Miss Bashful, Cutemobb, Daniel Avery con Wata Igarashi, IceMorph y los sets de Sara Landry, Daria Kolosova, Ciara Cuvé, PETERBLUE, Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, The Hacker, SALOME, Arthi, Addison Groove, GOTH-TRAD, Takuya Nakamura, Glitterbox y BULTO.

El programa musical de Sónar 2026 contará con cuatro escenarios el jueves 18 de junio y con seis el viernes 19 y el sábado 20 de junio, tres de ellos al aire libre y tres en espacios interiores. La 33ª edición del festival será la primera en unificar las programaciones de Día y de Noche en un único recinto. Una programación que comenzará desde las 17h y que terminará a las 3h el primer día y a las 7h el resto.

Los emblemáticos escenarios SonarClub, SonarLab y SonarCar mantendrán sus ubicaciones habituales, mientras que el recinto incorporará el SonarVillage by Estrella Damm y nuevos espacios, como un SonarPark «más grande y al aire libre» y un SonarHall «renovado y ampliado» que «permitirá más directos y DJ sets en cada una de las tres jornadas».

El nuevo SonarVillage by Estrella Damm, situado en lo que hasta ahora era SonarPub, será el único escenario en funcionamiento desde el momento en que se abran puertas hasta el momento en el que se cierren. También hay novedades con Sónar+D, que se reinicia en 2026 con una nueva sede: la Llotja de Mar. El encuentro se celebrará el jueves 18 y el viernes 19 de junio, con actividades en horario de mañana y de tarde.

Sónar Kids, el programa paralelo de Sónar pensado para disfrutar de la Música y la Creatividad en Familia, volverá el sábado 20 de junio en el Parc del Fòrum con actividades destinadas a despertar y estimular la creatividad de los y las más pequeñas de casa.