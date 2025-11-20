Sónar 2026 confirma a Kelis, Skepta… y anuncia recinto único

Kelis, Skepta, Charlotte de Witte y los legendarios Cabaret Voltaire están entre los primeros artistas confirmados para Sónar 2026, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de junio en Fira Barcelona, el recinto ubicado en la Gran Via de L’Hospitalet.

La treintena de artistas anunciados hoy por Sónar incluye también a Amelie Lens, Modeselektor, Nia Archives, Julianna Barwick & Mary Lattimore, WhoMadeWho y Ascendant Vierge, así como los DJ sets de Chris Stussy, Sammy Virji, KETTAMA, Joy Orbison, Boys Noize, Ogazón, ISA y Alba Franch. Próximamente se darán a conocer más nombres.

La 33ª edición del festival será la primera en unificar las programaciones de Día y de Noche en un único recinto, a raíz de las obras de renovación que comenzarán en los espacios feriales de Montjuïc a partir de enero de 2026.

Sónar indica que su traslado a un único espacio le ha permitido desarrollar «un formato inédito de tres jornadas y música ininterrumpida durante la tarde y la noche, ofreciendo la experiencia más cómoda hasta la fecha». El festival desplegará «seis escenarios con identidad propia (que) ofrecerán una programación excepcional continuada, que conservará el espíritu de las históricas jornadas diurnas -con horario extendido- y ampliará los contenidos nocturnos».

Los emblemáticos escenarios SonarClub, SonarLab y SonarCar mantendrán sus ubicaciones habituales, mientras que el recinto incorporará el SonarVillage by Estrella Damm y nuevos espacios, como un SonarPark «más grande y al aire libre» y un SonarHall «renovado y ampliado» que «permitirá más directos y DJ sets en cada una de las tres jornadas».

En total, «res escenarios al aire libre y tres interiores permitirán una transición fluida entre día y noche, manteniendo la esencia del festival en un único espacio».

François Jozic, director de Sónar, ha comentado el nuevo formato de Sónar: “Barcelona tiene que volver a ser la capital de la cultura electrónica y Sónar 2026 marcará un paso decisivo hacia el futuro. Hemos diseñado un festival que no solo celebra la música, sino que integra tecnología, arte y creatividad en una experiencia única, ofreciendo un espacio idóneo para el descubrimiento. Barcelona volverá a ser el epicentro mundial de la innovación cultural.”

“Vamos a unificar -que no fusionar- los programas diurno y nocturno en un mismo espacio. Eso permitirá a cada uno de los públicos vivir la experiencia al completo y disfrutar de muchas más horas de música sin interrupciones, con más oferta y más escenarios funcionando simultáneamente en cada franja horaria».