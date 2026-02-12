El romance vecinal de Rebe y AMORE en ‘Sobre tu ventana’

Rebe, singular figura del pop underground nacional, es autora de joyas del bedroom pop etéreo como ‘Wapa wapa wapa wapa wapa wapa’, ‘Tócame el culo’ o ‘Jamón’, aunque esa etiqueta se queda corta para transmitir todas sus influencias, que abarcan especialmente la canción romántica española, el flamenco o la música latina, todas englobadas en una estética entre naíf y turbia incomparable.

Rebequita la Bonita, como se la conoce también, publica nuevo disco esta primavera, el tercero de larga duración, y el primer adelanto es otra maravilla que contar en su repertorio, si bien esta vez logra ser también una de sus composiciones más accesibles e inmediatas.

- Publicidad -

Puede que haya tenido que ver con eso AMORE, que canta ‘Sobre tu ventana’ a dueto con Rebe y además co-produce la canción junto a la susodicha, Otro y Dinamarca. Ella, habiendo colaborado con artistas como Amaia Romero, es uno de los secretos mejor guardados de la industria española.

‘Sobre tu ventana’ es un caramelo envenenado de Rebe y AMORE, un «himno celestial» sobre una mujer que, fumando, espera a su amante, fantaseando con una aventura amorosa vecinal. Mientras Rebe y AMORE sueñan con la «boca» de esa persona, los arreglos de ‘Sobre tu ventana’ nos mecen con elegantes cuerdas orquestales, ritmo de rumbita suave, armonías angelicales y vibras propias de las folclóricas de antaño. Rimas como la de «Cómo serán tus ojos color caramelo, solo pienso en ti, solo conozco tu pelo» suenan inspiradas en la obra de Papá Levante, que no paran de ser reivindicadas y, por cierto, sacaron single hace poco.

- Publicidad -

El veneno de ‘Sobre tu ventana’ viene de su trasfondo, ya que, como explica Rebe en palabras recogidas por MondoSonoro, ‘Sobre tu ventana’ «retrata con minuciosidad la recreación fantasiosa de un romance platónico narrado mediante viñetas vecinales en las que se idealiza más en virtud de la propia fantasía amorosa que por el atractivo del objeto de deseo». «Wapo wapo wapo», o todo lo contrario, nunca una frase imperativa como «Insolente, escúchame» sonó tan romántica.

