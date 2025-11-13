7 temazos de Papá Levante para celebrar su regreso

Papá Levante, la banda de chicas gaditana que triunfó en los dosmiles con éxitos como ‘Me pongo colorada’ o ‘Comunicando‘, ha anunciado su regreso. Aún se desconoce en qué formato volverán a la música, pero lo cierto es que su retorno se veía venir.

Papá Levante han sido particularmente influyentes en la música española de los últimos tiempos, contra todo pronóstico. Cabe recordar que el sexteto -integrado por la también actriz Gala Évora, Irene Blanco, Pao González, Sandra Blanco, María Rodríguez y Sonia Gálvez- publicó apenas tres discos y que se separó en 2006, tras el fracaso de su tercer disco.

Sin embargo, no han dejado de estar presentes en el imaginario popular. Por ejemplo, Amaia ha versionado ‘Me pongo colorada’ en su reciente gira, al piano. Antes, Nueve Desconocidos llevaba esta canción al darkwave. Algunas, como Soleá Morente, directamente interpolaban el estribillo de ‘Me pongo colorada’ en una de sus grabaciones, la reciente ‘Marcelo Criminal‘, una colaboración con el susodicho. En un formato más ambiental e íntimo, la artista barcelonesa Lorea adaptaba ‘Se me va la cabeza’ en su último disco.







La girl band de Sanlúcar de Barrameda ha sido una influencia directa en algunos de los artistas españoles más relevantes de los últimos tiempos. Por ejemplo, para C. Tangana en la etapa de El Madrileño, pues la música de Papá Levante apareció en aquella playlist que reunía las canciones que habían inspirado ‘Tú me dejaste de querer‘, la que Pucho considera -o consideraba en ese momento- su mejor composición. Judeline, quien, como Papá Levante, es gaditana, incluyó su canción ‘Ya Habiby’ en una playlist exclusiva, creada para la emisora estadounidense KEXP este mismo año. Una canción enamorada de Marrakech… como ahora lo es ‘Reliquia‘ de Rosalía.

Hablando de C. Tangana, a nadie puede extrañar que Papá Levante haya aparecido este año en compañía del guitarrista Yerai Cortés, colaborador de C. Tangana y estrella por cuenta propia. El «comeback» de Papá Levante ha ido llegando a cuentagotas, pues el grupo ha lanzado single este mismo año, una colaboración con La Tania -colaboradora y ex pareja de Yerai Cortés- titulada ‘TETEO’. En 2019 se aliaron al cantaor sevillano Manuel Lombo en ‘La elegida’.





La influencia de Papá Levante ha sido palpable también en el underground nacional. La innovadora Rebe ha llegado a asegurar que ‘Tomalacaté’ (2003) es uno de los discos que más ha escuchado en toda su vida. Y Restinga, recientemente recomendada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en uno de esos vídeos de TikTok en los que comparte su música favorita, literalmente «revisaba el imaginario de Papá Levante» en ‘Salina’, mezclando influencias árabes y electrónicas.

Detrás de la propuesta de Papá Levante se encontraba José Miguel Évora, compositor, productor y director de orquesta que ha trabajado con Camarón o Enrique Morente (ahí la conexión son Soleá es directa). Padre de una de las vocalistas, Gala, Évora «orquestó» el sonido de «pop andalusí» de Papá Levante fusionando pop, flamenco y música árabe con sonidos electrónicos, new age o urbanos.

Esta fusión dio lugar a clásicos que hipnotizaban con sus armonías vocales y melodías oscilantes, como los éxitos comerciales ‘Me pongo colorada’, ‘Practicar sexo’, ‘Comunicando’ o ‘Gorda’ -sobre la bulimia-, o joyas como ‘Se me va la cabeza’ o ‘Si que no que no’. Canciones que hoy suenan atemporales e incluso adelantadas a su tiempo en un contexto más globalizado que nunca. Musicalmente, a pocos se nos ha olvidado que Papá Levante fue una de las propuestas más interesantes que dio el pop nacional en aquellos primeros años de siglo. En algún momento Caroline Polachek ha de descubrirlas y flipar como lo hizo con Las Chuches.













