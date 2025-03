Restinga hace el pop del presente en ‘Desvelhada’

Restinga es uno de los fichajes de Raso Estudio (Baiuca, Rodrigo Cuevas, Parquesvr) que en 2025 publican su álbum debut. Detrás de este alias saluda la cantante y compositora hispano-marroquí Herminia Loh Moreno, que propone en su música una mezcla de sensibilidades: ‘Salina’ recuerda al reguetón club alien de Arca, ‘abrazaditas’ se relaja en una forma de bedroom-pop y ‘tú y yo’ incorpora un sample de ‘Sayidati’ (2017) de Zina Daoudia, una melodía árabe como las que escuchaba Restinga de niña cuando viajaba en taxi por Tetuán, ciudad en la que creció antes de mudarse a Sevilla.

Aunque Restinga empezó en la música pinchando como DJ en salas y azoteas de Sevilla, ella toca música desde los ocho años y y formó parte de distintas bandas durante su etapa escolar. Actualmente, Herminia toca el bajo en la banda Pony Pool Club.

Restinga ha despuntado en solitario con el lanzamiento, en 2023, de su primer EP, انا و ياك, que contiene los temas ‘tú y yo’ (este es el título del EP) y ‘abrazaditas’. En ‘abrazaditas’, Restinga explora su bisexualidad como persona proveniente de un contexto que rechaza las sexualidades no normativas. «Durante muchos años he odiado la cultura marroquí”, ha declarado Restinga a El Periódico de España. “Con el tiempo, he aprendido a quedarme con lo bueno, pero creo que si no hubiera sido bisexual todo habría sido muy diferente. El hecho de poder cantar libremente abrazaditas en lugar de “abrazaditos” para mí es muy importante».

La perspectiva de Restinga, añadida a la frescura de su sonido, convierten su propuesta en una de las más originales del underground nacional actual. ‘Salina’, el primer single de su debut, revisaba el «imaginario de Papá Levante» a la vez que mezclaba «música gnawa (típica de Marruecos) con sonidos de club». En la letra, Herminia cantaba «en darija y castellano». Y ‘Desvelhada’, el segundo adelanto, propone un sonido accesible y pop. Es la Canción Del Día de hoy.

El mapa de ‘Desvelhada’ vuelve a ser diverso, fusionando beats propios del UK garage británico con teclados de marcado estilo synth-pop y el sonido de cuerdas pulsadas que evocan algún tipo de laúd. Además, ‘Desvelhada’ cuenta con la colaboración del cantante mexicano dieglitter, artista vinculado al hyperpop. Aunque la estrella de ‘Desvelhada’ es la melodía tarareada de «pa pa pas», siempre infalible. Juntos, Restinga y dieglitter cantan una canción de amor y deseo marcada por el desapego emocional: esperando horas delante del teléfono, a Restinga le consuela saber que su almo-hada aún huele a él.

Conciertos Restinga

24 de abril: Madrid. Sala Siroco – Sound Isidro

5 de junio: Móstoles. Picnic Sessions

7 de junio: Barcelona. Primavera Sound