Pedro Sánchez recomienda a Vera Fauna en un TikTok viral

Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones con muchas ganas de dejar atrás el Caso Ábalos y el Caso Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE que lleva meses durmiendo en prisión. El Partido Popular no ha parado de liarla en aquellas comunidades donde gobierna (incendios, graves errores en el diagnóstico de cáncer de mama, aniversario de la dana, negativa a practicar abortos) y es obvio que no saben qué hacer con el auge de VOX.

Las Sesiones de Control al Gobierno se han convertido en un zasca tras zasca a un Feijóo desmejorado y desubicado, el presidente no para de recibir en Moncloa a deportistas, científicos y artistas, incluso tiene tiempo de mandar un gag a ‘La Revuelta’, y, para lo que de verdad parece importarle a la gente, se acaba de abrir un TikTok.

Antes de una semana dura en la que le aguardan la ruptura de Junts que le puede llevar por delante, un funeral de Estado por la dana y una comparecencia en el Senado por los supuestos escándalos que le rodean; Sánchez ha tenido a bien hacer unas recomendaciones en su nuevo perfil en redes.

Este sábado aparecía en TikTok para recomendar un libro sobre inteligencia artificial, pero también un tema. Se trataba de ‘Tu voz’ de Vera Fauna, incluido en su notable disco ‘Dime dónde estamos’. El secretario general del PSOE dice ser un fiel seguidor de Radio 3 (ya nos habíamos dado cuenta), no explica nada sobre este corte ni sobre el grupo, habla mucho más sobre el libro de IA, pero aun así el tema de Vera Fauna ha vivido una pequeña revolución online, agradecida por el propio grupo en sus Stories. No es tontería: el vídeo de Pedro Sánchez tiene más de 1,5 millones de reproducciones en TikTok. Es uno de los más populares que jamás ha realizado.

En tan solo un día, el vídeo de ‘Tu voz’ de Vera Fauna en Youtube se ha inundado de comentarios agradeciendo el descubrimiento. Hay decenas dejados en las últimas horas. Además, las escuchas de ‘Tu voz’ han subido un 288% este sábado en Spotify.

Si ayer Vera Fauna tenían 102.649 oyentes mensuales en Spotify, esta cifra asciende a 105.227 en tan sólo un día. Además, ‘Tu voz’, que estaba haciendo unas 1.000 reproducciones diarias, ha pasado a hacer casi 4.000 este sábado.

Concretamente el tema se reprodujo 1.127 veces el jueves, 1.017 veces el viernes, pero 3.946 veces el sábado con motivo del vídeo de Sánchez. Son cifras muy anecdóticas y residuales, pero activas y conscientes: mucho más valiosas que escuchar un tema de fondo en una playlist que ni recuerdas lo que era. Habrá que esperar para averiguar si hay viral en los próximos días, como cuando Amaia recomendó a La La Love You, pero lo claro es que ‘Tu voz’ siempre fue una de las grandes canciones incluidas en ‘Dime dónde estamos’. Lo importante: pasen y disfruten.

