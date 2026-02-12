Comenta la 2ª semi de Benidorm Fest en nuestro foro

Esta noche estaremos comentando en el foro de Benidorm Fest de JENESAISPOP la 2ª semifinal, después de que más de 2.000 personas consultaran el chat de la 1º semifinal el pasado martes. En esta semifinal actuarán Miranda! y bailamamá, que de momento tienen la canción más escuchada de Benidorm Fest; y según las primeras crónicas de los ensayos, hay que estar especialmente atentos a Rosalinda Galán y ASHA. Se comenta que el nivel será más alto que en la primera, que reunió a un 11,1% de la audiencia.