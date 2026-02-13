Lykke Li se pone bailonga sampleando ‘Las cuatro estaciones’

Si pensabas que Lykke Li iba a dejar de ser la artista atormentada que recuerdas, la estrella sueca ha asegurado que su próximo álbum probablemente será el “último de su carrera”, porque componerlo le ha “costado horrores” (“it was a motherfucker to make”, han sido sus palabras originales). El disco se titula ‘The Afterparty’, exactamente igual que el de otra artista sueca imprescindible de esta web, Tove Styrke, y se lanza el 8 de mayo (no coincidirá con el de Styrke, que sale en otoño).

Volviendo al tema del tormento, Lykke Li ha declarado que ‘The Afterparty’ es un disco dedicado no a tu “yo más elevado”, sino todo lo contrario: “Me parece que estamos en una época en la que todo el mundo habla de «mi yo superior». A la mierda con eso. Este es un álbum que trata de tu peor faceta: tu necesidad de venganza, tu vergüenza, la desesperación”.

- Publicidad -

Grabado en Estocolmo junto a una orquesta de 17 músicos y un arsenal de “bongos apocalípticos”, ‘The Afterparty’ se presenta con ‘Lucky Again’, un tema de pop-disco orgánico (ahí entran los bongos) que samplea la música del artista más improbable: el compositor neoclásico Max Richter. Pero no es tan improbable la pieza sampleada, perteneciente a una adaptación de ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi lanzada en 2014.

‘Lucky Again’, la Canción Del Día de hoy, se debate entre la luminosidad de su composición e instrumentación -que remite a la primera Lykke Li, literalmente la del primer disco- y la oscuridad de una letra que retrata a una Lykke “herida y rota”, tratando de salir del pozo. “Le grito a la oscuridad, no hay luz, es un agujero negro”, canta la artista.

- Publicidad -

Del estribillo emana toda la luz de la canción -encapsulada en el sample de Vivaldi- ya que es donde Lykke encuentra esperanza y fuerzas para seguir adelante: “Cariño, abrázame; si tenemos suerte, volveremos a tener suerte; abrázame hasta el amargo final”, entona. Hacía tiempo que una canción de Lykke Li no sonaba tan ligera y despreocupada. Es la mejor de las noticias.

