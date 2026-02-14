Evan Dando, uno de los grandes iconos del rock de los 90, ha sido hospitalizado por problemas de salud mental, según informa su representante a Rolling Stone. La noticia se produce después de que una seguidora del artista haya denunciado junto al periodista Tony Ortega en The Underground Bunker, que Evan Dando le mandó un vídeo masturbándose. Un vídeo que ella no había pedido.

La fan, que se identifica con el sobrenombre de Dawn, escribió a Evan Dando por las redes para felicitarle por lo nuevo de Lemonheads, ‘Love Chant’, su primer disco desde 2006. La respuesta de Evan Dando fue «guay, lo siento, soy un exhibicionista». Indica Dawn: «el vídeo es él sentado en un sótano o algo así, masturbándose. Puedes ver su pene y su cara, es él seguro, grabándose desde un ángulo raro. Es asqueroso. No quiero que le haga eso a nadie más. Es una sensación desagradable».

La persona que representa a Evan Dando ha comunicado a Rolling Stone que se ha ingresado al líder de Lemonheads: «Evan Dando ha luchado por su salud mental desde su niñez. Ahora mismo ha sido admitido en un hospital local en el que está recibiendo ayuda de doctores con experiencia y profesionales de salud mental».