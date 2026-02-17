MAYO, «harto» de que se critique su delgadez

MAYO ha concursado en la V Edición de Benidorm Fest, clasificándose para la final, pero quedando 11º. Solo le libró del último lugar el televoto, para el que fue 4º. Una vez terminada esta etapa, el cantante ha decidido acudir a las redes para pedir que se deje de criticar su delgadez y la de sus bailarines.

El que fuera concursante de Operación Triunfo asegura que no le afectan mucho las críticas a su cuerpo a día de hoy, pero reconoce que sí lo ha hecho en el pasado, y le preocupa sobre todo por la gente joven que le sigue.

Indica sobre ese sector más vulnerable: «Estoy harto de que tengan que ver este tipo de reacciones siempre que aparezco en algún evento con repercusión mediática».

Continúa: «uno de los complejos más grandes que he tenido en mi vida es ser delgado, he tenido muchas etapas en las que no me ha gustado ir a la playa o la piscina por no quitarme la camiseta. Hoy en día muestro mucho mi cuerpo, porque quiero empoderar a la gente a que se muestre tal como es. Quiero servir de inspiración para que todos sean más libres».

Finalmente habla de las acusaciones de gordofobia que suele recibir: «No está bien opinar del cuerpo de la gente, no tenéis ni idea de las batallas que pueda tener cada uno con su cuerpo, y en muchas ocasiones se me acusa a mí de gordofobia o de promover la delgadez cuando lo que intento es exponerme para mostrar otras realidades, otros cuerpos».

