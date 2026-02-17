Shia LaBeouf, detenido en Carnavales

Shia LaBeouf, en su momento uno de los más queridos de la cultura pop por sus vídeos con Sia o Sigur Rós, su relación con FKA twigs y sus papeles en películas como ‘Nymphomaniac‘, no levanta cabeza. Las últimas noticias le sitúan detenido en el Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans.

El actor ha sido detenido por dos cargos de agresión por los que tendrá que comparecer ante el juez la próxima semana. Shia LaBeouf ya había sido visto en actitud errática durante los días previos del Carnaval. Según El País, había aparecido en bares, clubs de fumadores y clubs de jazz, en ocasiones sin camiseta y sin dinero, tratando de aprovecharse de su fama.

Según algunos testimonios, incluso ha «aterrorizado» a asistentes del Carnaval al acercarse a transeúntes desconocidos, e incluso tocándolos. En un vídeo de TMZ se le ve recibiendo atención médica, y en otro, siendo reducido.

El historial de Shia LaBeouf con la salud mental y las adicciones se retrotrae una década atrás. En los últimos tiempos llegó a un acuerdo con su ex pareja FKA twigs, quien le había acusado de maltrato y agresión sexual.

Shia LaBeouf ha asociado su mal comportamiento en público en el pasado con el abuso de sustancias, traumas no tratados y un trastorno de estrés postraumático de su infancia.