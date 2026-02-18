Bad Bunny protagonizará por primera vez en su carrera una película, ‘Porto Rico’, dirigida por el rapero Residente, quien debuta como director de largometraje. ‘Porto Rico’ contará la historia del país de origen tanto de Benito como de René, quien ha co-escrito el guion junto al guionista Alexander Dinelaris, conocido por su trabajo en ‘Birdman’.

La película reunirá en un mismo elenco a Benito Ocasio (Bad Bunny), Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, todos confirmados para participar en el proyecto de Residente.

‘Porto Rico’ se presenta como un «western caribeño épico y drama histórico» que, con Benito como protagonista, combinará «una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia impactante inspirada en hechos reales».

Con ‘Porto Rico’, Residente cumplirá uno de los sueños de su vida. “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño» -explica en la nota de prensa oficial-. «La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

Bad Bunny y Residente tienen un sencillo conjunto, ‘Bellacoso’, que los unió para celebrar la renuncia del ex-gobernante de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Juntos, acompañados también de Ricky Martin, entre otros, encabezaron en 2019 la protesta masiva en la que exigían la dimisión del dirigente.

La noticia llega justo después de que Benito haya ofrecido una histórica actuación durante el intermedio de la Super Bowl, donde ha reivindicado la unidad de toda América. Precisamente, Benito y Residente eran vistos fundiéndose en un abrazo en las bambalinas, tras acabar el show.