Lola Indigo pide regular redes tras el suicidio de una menor

Lola Indigo ha denunciado en redes sociales el suicidio de Ángela, una menor de 14 años residente en Benalmádena (Málaga), presuntamente víctima de acoso escolar durante un año. Según La Vanguardia, la joven habría sido acosada por su “delgadez y timidez” y se encontraba en tratamiento psicológico.

El IES Benalmádena ha descartado que existiera acoso escolar, afirmando que no tenía constancia de ninguna denuncia, aunque no ha excluido la posibilidad de ciberacoso. Por su lado, la familia de la menor ha comunicado que tomará medidas contra el centro por no actuar.

Algunos artistas, como CURRO, han difundido la noticia en redes sociales, mientras que Lola Indigo ha publicado en sus stories un mensaje en el que reclama que se exija la identificación para crear cuentas en redes sociales. Los acosadores «al parecer se hacían cuentas falsas para insultar y denigrar a la chica”, ha compartido la artista en Instagram.

Mimi Doblas, visiblemente indignada, ha pedido que se regulen las redes sociales para evitar que se repitan estos casos: “A ver cuándo, de una vez, se exige la identificación para crearse una cuenta en una red social y dejamos de tener este infierno digital donde todo vale», ha expresado. «¿Cuántas chicas y chicos más van a tener que morir para que esto cambie? Basta ya”, ha denunciado la artista.

La identificación en las redes está a la orden del día, ya que Pedro Sánchez ha anunciado recientemente la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años para combatir la “ley de la selva” de desinformación, bulos y odio que circulan en plataformas como Telegram o X, sin que quienes controlan estos servicios lo impidan.