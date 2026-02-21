Julia de Sunflower Bean presenta disco «anti-cool» evocando a Carole King

Sunflower Bean es una de las bandas infravaloradas del indie-rock anglosajón de la última década. Quizá por lo ecléctico de su repertorio, que ha podido evocar tan pronto el sonido de los Cardigans (‘Moment in the Sun’) como el de Led Zeppelin (‘Champagne Taste’), el grupo neoyorquino liderado por Julia Cumming nunca ha terminado de lograr el reconocimiento que sí han gozado bandas afines como Wolf Alice o The Last Dinner Party.

En cualquier caso, Sunflower Bean ha escrito temas atemporales como ‘I Was a Fool’ o el exquisito ‘Easier Said’, y ese componente atemporal inspira también ‘My Life’, el primer single de Julia Cumming en solitario. Cumming debuta sola y lo hace evocando el sonido clásico del Brill Building y el de ídolos como Carole King, Brian Wilson o Carly Simon.

Especialmente la firma de King se percibe en la composición de ‘My Life’, una balada con piano, guitarra acústica, batería y cuerdas que apunta al clasicismo de los setenta. La voz de Cumming resulta idónea para interpretar esta melodiosa pieza de pop clásico, mientras la letra se rebela contra la mirada masculina, reivindicando la independencia propia. «No canto esto para impresionarte, no me he puesto esta ropa para desvestirte, no necesito que me definas o apruebes lo que hay en mí», canta Cumming.

Que ‘My Life’ es la declaración de intenciones de una artista que se aventura en solitario queda claro desde el principio de la canción, cuando Julia entona «canto estas palabras para mí, para escuchar el sonido, dejo que vibren y ahoguen tu presencia». El estribillo «canto a todo aquel que amo, canto a las estrellas en el cielo» resulta precioso.

Cumming ha profundizado en el significado de ‘My Life’ y de su disco, explicando que «todos intentamos encajar en los roles que otras personas nos imponen, o que nosotros mismos nos imponemos, con la esperanza de ser aceptados». Cumming asegura que presenta el «álbum anti-cool por excelencia» y que lo ha escrito «para los inadaptados y para chicas como yo que en la secundaria nunca encajaban en una cajita perfectamente definida». Y añade: «Quiero que este disco sea un lugar donde esas chicas puedan encontrar consuelo. No tienes que ser quien los demás quieren que seas para ser suficiente».

