P!nk y Shakira, nominadas al Rock N’ Roll Hall of Fame

P!nk se encuentra entre las artistas nominadas al Rock & Roll Hall of Fame, el prestigioso salón que reconoce a las figuras más influyentes en la historia del rock y la música popular. P!nk es nominada en su primer año de elegibilidad, ya que para poder optar a la distinción deben haber pasado 25 años desde el debut discográfico.

También irrumpe con su primera nominación Shakira, contemporánea de P!nk en las listas de éxitos, aunque la colombiana debutó antes.

Artistas como Mariah Carey, Joy Division/New Order, Oasis e Iron Maiden reciben su tercera nominación al salón, ya que momento no han tenido la suerte de entrar. No puede decir lo mismo Phil Collins, que ya es miembro como parte de Genesis y ahora podría incorporarse en solitario.

Sade, Ms. Lauryn Hill y Wu-Tang Clan se encuentran también entre los artistas nominados que cuesta creer aun no formen parte del famoso salón. Son decisiones muy meditadas: Kate Bush y Cher tardaron siglos en entrar, en 2023 y 2024, respectivamente.

The Black Crowes, Jeff Buckley, Billy Idol, INXS, New Edition, Luther Vandross y Melissa Etheridge completan la lista de 17 nominados. Los nombres admitidos se revelarán en abril, mientras que la famosa «induction ceremony» tendrá lugar en otoño.