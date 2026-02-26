Harry Styles elogia a Rosalía mientras esperamos otro single

Harry Styles tuvo un dulce lanzamiento con ‘Aperture’, convirtiéndose en su tercer single en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100. Sin embargo, el primer single de ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ no ha durado demasiado en las grandes posiciones. Ahora la pregunta es: ¿Cuándo llegará el segundo single de Harry Styles?

La electrónica introspectiva de ‘Aperture’ se ha desplomado en la mayoría de listas. En Reino Unido, el single pasó una semana en el número 1 hasta que bajó al número 12. Ahora está en el 10. Ni tan mal. En las listas estadounidenses, por otro lado, debutó en el número 1, pero ahora se encuentra en el número 28. En nuestro país, consiguió entrar en el puesto 21 y ahora ya ni forma parte del top 100.

- Publicidad -

Todas las miradas están puestas en los BRIT Awards de este sábado, 28 de febrero. Harry Styles figura como uno de los artistas que actuarán en la gala, junto a nombres como RAYE, Olivia Dean o sombr. ¿Podríamos tener noticias sobre el segundo adelanto de Harry? Por el momento, este ha visitado el podcast ‘Royal Court’ de Brittany Broski para, vestido de elfo, elogiar el último disco de Rosalía. Y sí, ella también actuará este sábado en los BRITS.

Harry, que ya ha tirado flores a la música de Rosalía en el pasado, ha descrito ‘LUX’ como un disco «brillante», asegurando que «lo realmente inspirador es ver que algo como ‘LUX’ es tan obviamente hecho para ella»: «Creo que realmente respetuoso decir que solo vas a dar al público lo que quiere, pero hacerlo sin poner todo tu corazón en ello es un poco irrespetuoso», ha declarado.

- Publicidad -

Defensor de los artistas fieles a sí mismos, Styles ha confesado que «como miembro de la audiencia» no le gusta que un artista pregunte a su público «si esto está bien» o «si les gusta»: «No creo que pudiese disfrutar de algo así».