‘Aperture’, tercer número 1 de Harry Styles en el Hot 100

Harry Styles ya ha conseguido su tercer número 1 en el Billboard Hot 100. Lo ha hecho, como era de esperar, con su single más reciente. ‘Aperture’ es también el primer adelanto del esperadísimo cuarto disco del artista británico, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. Este estará disponible el próximo 6 de marzo.

Como regalo por su 32º cumpleaños, Styles ha ascendido directamente al primer lugar de la lista de éxito estadounidense. Ya lo consiguió con ‘As It Was’, con la que llegó a estar 15 semanas seguidas en el codiciado puesto. ‘Watermelon Sugar’, que llegó a estar una semana en el número 1 de la lista en 2020, debutó originalmente en el puesto 60.

En España, el single de Styles no ha corrido la misma suerte. ‘Aperture’ ha aterrizado en las listas españolas en el puesto 21. En las listas estadounidenses, el británico ha desplazado ‘I Just Might’ de Bruno Mars al segundo puesto, mientras que Olivia Dean, justo después de haber ganado el Grammy a Artista Revelación, ocupa la tercera posición con ‘Man I Need’.