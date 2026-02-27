El rápido crecimiento de West Srk es más que merecido

West Srk es puro potencial. La propuesta de Álvaro Suárez es joven, con solamente un EP en el mercado, pero ha formado olas en muy poco tiempo gracias a todas las posibilidades que abarca su música. Si todo va bien, él mismo ha adelantado a JENESAISPOP que antes de verano tendremos un proyecto más largo. No te quedes atrás.

El año pasado salió el EP de ‘MI CRUZ’, el perfecto punto de entrada para nuevos oyentes del artista gallego. El tema titular es un hipnótico festín de texturas sintetizadas sobre las que West Srk deja un importante mensaje: «Sé lo que valgo / Lo que cargo en mi cruz». El resto de tema es la demostración. ‘Si Algo Es Puro Vale El Doble’ tiene el punto etéreo de Sen Senra y la imprevisibilidad de Ralphie Choo, a la vez que una de las letras más definitorias de West («Por los míos saco de donde no hay»).

Este fue su primer gran proyecto, con la producción, mezcla y masterización a cargo del viguense Blò. Un año antes de su lanzamiento, a principios de 2024, West Srk tenía menos de 1000 oyentes mensuales y apenas 500 seguidores en Spotify. Hoy, 90.000 personas escuchan su música cada mes. Su crecimiento es totalmente merecido, y todavía está en los comienzos de su carrera.

Este domingo 1 de marzo se da la oportunidad perfecta para subirse al barco de West Srk antes de tiempo, con su concierto en la Sala El Sol, de la mano de Escenarios Madrid y Vibra Mahou y No Art Factory.

En la víspera del show, West nos cuenta que se encuentra trabajando «en un proyecto nuevo que vea la luz antes de verano» y que será «más largo que ‘MI CRUZ’. Justamente, en este concierto habrá algún adelanto inédito, además de merch exclusivo para los más rápidos.