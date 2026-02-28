Adiós a Neil Sedaka, leyenda del doo wop

Neil Sedaka, autor de éxitos como ‘Oh! Carol’, ‘Calendar Girl’ o ‘Breaking Up Is Hard To Do’, ha fallecido a los 86 años. Así lo ha informado su familia: «Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para los que fuimos lo suficientemente afortunados de conocerlo, un increíble ser humano».

La carrera de Sedaka abarcó seis décadas en las que el cantante llegó a conseguir tres números 1 en Estados Unidos, además de encargarse de componer para otros artistas. En total, se estima que escribió o coescribió más de 500 canciones. En los años 70, por ejemplo, trabajó con ABBA en la letra en inglés de ‘Ring-Ring’ y fue contratado por Elton John como compositor para su sello, Rocket Records.

La obra de Neil Sedaka es más conocida por sus éxitos tempranos e finales de los 50 y principios de los 60, tales como ‘Breaking Up Is Hard To Do’, ‘Calendar Girl’ o la conocida ‘Oh! Carol’, dedicada a su pareja de aquel entonces, Carole King.

Sedaka fue uno de los artistas enterrados por la invasión británica y la Beatlemanía, pero pudo resurgir en la década de los 70 con éxitos como ‘Laughter in the Rain’. Sin embargo, desapareció de la lista de éxitos en la década de los 80, aunque eso no significase dejar los escenarios.