Cora Yako consiguen su estribillo de oro en ‘Adiós, te quiero’

Cora Yako lanzaron su tercer disco, titulado ‘Mil Pequeños Cortes’, hace apenas dos semanas. Singles previos como ‘Pesadillas’ y ‘Firmar la paz’ son todo lo que esperarías de un adelanto: bangers de indie rock. Sin embargo, es una de las canciones que salieron con el LP, de esas de mitad de tracklist, la que ha acabado siendo una de las mejores del disco. ‘Adiós, te quiero’ es la Canción del Día.

A estas alturas, Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo ya son prácticamente especialistas del indie rock juvenil. Es por ello que un tema como ‘Adiós, te quiero’, en el que cobran más importancia las armonías y las cuerdas que la distorsión, resulta totalmente refrescante. Sobre todo, con una melodía tan redonda.

El riff que abre la canción es vintage en cierta medida, recordando a las melodías noventeras de temas como ‘She’s So High’ de Tel Bachman o ‘There She Goes’ de The La’s. La letra, siguiendo esta línea, también podría ser atemporal: «Las cosas ya no son como eran / La vida se ve de otra manera / Nunca entendí lo que esperabas de mí».

Aunque falten las guitarras y la batería en el primer estribillo, ya es suficiente para darse cuenta de que Cora Yako han construido un estribillo perfecto. Y no solo con una melodía redonda, sino con una letra bien simple y efectiva, que a veces es lo más importante: «Hay veces que quiero olvidarme de todo y empezar de cero lejos de aquí / Mejor me largo que aquí todo, todo me recuerda a ti». Más singles así.