Britney Spears, detenida por conducir ebria

Britney Spears ha sido detenida en Ventura County, California por conducir bajo la influencia del alcohol, informa TMZ.

Según el portal estadounidense, que cita fuentes policiales, Spears fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30, ingresada en la cárcel durante la madrugada y puesta en libertad hacia las 6 de la mañana. La artista deberá comparecer en el juzgado el 4 de mayo.

La detención de Spears se produce meses después de que la cantante de ‘Toxic’ fuera grabada en vídeo conduciendo de manera errática por una carretera, camino a su residencia.

Recientemente, Spears ha sido noticia por obtener una orden de restricción permanente contra un hombre de 51 años que se había presentado en su casa de Los Ángeles y había publicado mensajes inquietantes sobre ella en redes sociales.

En materia musical, Spears ha sorprendido estos días tras firmar la venta de los derechos editoriales de su catálogo, por una cifra que rondaría los 200 millones de dólares.