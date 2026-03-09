‘Save Me Tonight’ podría ser un hit de Jennifer Lopez… en 2011

El último lanzamiento de Jennifer Lopez junto a David Guetta no le va a sonar nuevo a nadie. No solo porque la superestrella lo haya estado cantando en su última gira mundial, sino porque pertenece a otra era del pop.

El EDM de ‘Save Me Tonight’ está construido para ser todo un hit, pero no es probable que lo sea fuera del contexto de un concierto de Jennifer Lopez. De hecho, el vídeo oficial de la canción se trata de un montaje de su performance en la gira ‘Up All Night’, mucho más espectacular que el propio tema.

‘Save Me Tonight’ tiene la estructura, el feeling y la repetitiva letra propias de canciones como ‘On The Floor’. Su house pasado por el filtro del pop pudo haber sido todo un acierto por aquella época, pero en pleno 2026 su lanzamiento parece más como un regalo a los mayores fans del artista, más que una propuesta seria.

¿La bailaríamos si sonase en una discoteca? Por supuesto. Más allá de eso, no tendrá mucho recorrido, excepto para los más nostálgicos del pop. La letra, en la que Lopez canta sobre el «toque» mágico con el que alcanzará la salvación, tampoco va a maravillar a nadie: «Estoy buscando algo / Que me haga sentir algo / Que no puedo ignorar».