Chappell, Bieber y JENNIE: tres formas de lidiar con los paparazzi

En 2026, los paparazzis siguen siendo el mayor incordio de una celebrity. Durante los últimos días, artistas como Chappell Roan, Justin Bieber y JENNIE han tenido que lidiar con las cámaras que les siguen a todas partes. Eso sí, cada uno de la manera más distinta.
Dua Lipa y su pareja, Callum Turner, se encontraban hace un mes en París, cuando de repente se vieron acorralados por un grupo de paparazzis a la salida de un restaurante. Después de que la popstar dejase claro que no tenían la noche para líos («No, no vamos a hacer esto»), la pareja optó por esperar a que pare la tormenta por sí sola, caminando entre flashes constantes.
Otras, como JENNIE, se lo han tomado con más calma al ser abordada por los fotógrafos durante la Semana de la Moda de París: «¿Puedo, por favor, tener mi día? Esto es muy estresante para mí», les pide a los paparazzis, claramente cansada. La reacción opuesta ha tenido Justin Bieber, enemigo público número 1 para este gremio por sus encontronazos en el pasado, tirándoles una botella de agua al salir de una cena con Hailey Bieber. Sin mirar, además.
Para su corto tiempo en la industria, Chappell Roan ha demostrado saber tratar a los paparazzi dándoles de su propia medicina. Durante sus días en París, ha hecho justamente esto. Al ser rodeada por cámaras, la autora de ‘The Giver’ ha asegurado sentirse «ignorada como humana» y ha decidido empezar a grabar a los propios paparazzi: «Así es como se siente», ha soltado.
Lo más surrealista del caso de Chappell es el fan, o suponemos que es un fan, que está esperando a que la popstar le firme el disco cuando, claramente, no es el mejor momento. Es tierno y triste a partes iguales, porque la cantante hace caso omiso totalmente. «¿Me puedes firmar, Chappell?», suelta esta persona. Chappell, a lo suyo: «Les he preguntado varias veces que se vayan y no lo hacen», le cuenta a la pantalla de su móvil. No queda claro que sea un fan o alguien que pretende vender la firma de Chappell posteriormente, pero su cara de decepción no parece fingida.
Chappell Roan films the paparazzi after repeatedly asking them to leave her alone.pic.twitter.com/74psDYMyXO
— Pop Base (@PopBase) March 9, 2026
JENNIE:Can I please have my day?
It’s gonna be very stressful for me🥺😭
Guys Please give her some space during her private time😓 pic.twitter.com/eOLqGkWUaA
— Jenduk🧸 (@Jenduk116) March 8, 2026
Justin Bieber was CLEARLY not in the mood for a photo op Friday night. 😳
🎥 Backgrid pic.twitter.com/xZYFRfr78m
— TMZ (@TMZ) March 8, 2026
Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris.
— Pop Base (@PopBase) February 11, 2026