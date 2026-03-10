Calvin Harris, hemlocke springs… en Bilbao BBK Live 2026

Bilbao BBK Live ha revelado la segunda tanda de confirmaciones de la 20ª edición del festival. Calvin Harris, DELLAFUENTE y hemlocke springs son los nombres más potentes, que se unen a los ya confirmados: Lily Allen, Robbie Williams, David Byrne, Alabama Shakes, Interpol, Charlotte de Witte… JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial del evento.

El festival, que celebrará su 20 aniversario durante los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en Kobetamendi, su recinto habitual, también ha ampliado su cartel con Westside Cowboy, el Vampirina Club de Metrika y D.Basto, la Hotcore Party de Taichy y amigos, La Paloma y BARRRK.

- Publicidad -

De esta forma, el festival bilbaíno vuelve a juntar en la misma edición una selección de nombres internacionales (Richie Hawtin, Belle & Sebastian, Nu Genea, Fatoumata Diawara…) con lo mejor del panorama nacional (Belén Aguilera, Ralpie Choo, Bb trickz, Depresión Sonora…). Las nuevas promesas también estarán en Bilbao BBK Live, desde CMAT hasta AMORE o Las Petunias.

Los bonos para el festival siguen a la venta en la web oficial del evento, con un precio promocional disponible hasta el martes 17 de marzo a las 11h.