Cosquín Rock 2026 confirma a Kaiser Chiefs, Ultraligera…

Del 28 al 30 de agosto de 2026 se celebrará en el Pingüinos Arena de Valladolid una nueva edición de Cosquín Rock, festival que en 2025 se hizo grande en nuestro país. Este año, JENESAISPOP vuelve a ser uno de los medios colaboradores.

El cartel de Cosquín Rock 2026 se ha revelado hoy al completo e incluye a Kaiser Chiefs como gran reclamo internacional, cabezas de cartel nacionales como M-Clan, y nuevas estrellas del panorama rock-indie actual como Ultraligera.

Puño Dragón, Comandante Twin y Oslo Ovnies figuran también entre los nombres confirmados, mientras que la música electrónica viene representada por Claptone, el DJ set de Olugbenga de Metronomy, el live de Dmasso e Ilan Amores.

Las entradas para Cosquín Rock Valladolid saldrán a la venta en varios tramos de precios. El primer tramo de 500 entradas será una promoción de bono general por 55 euros, después habrá un segundo tramo de 500 entradas por 60 euros, un tercero por 65 euros, un cuarto por 70 euros y las restantes por 75 euros.

Además habrá modalidad de Bonos VIP, que saldrán los 100 primeros a 85 euros, las 100 siguientes a 90 euros y los demás a 95 euros. Las entradas ya están disponibles a través de la web del festival.