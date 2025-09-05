Cosquín Rock se hace grande en España

Cosquín Rock es uno de los eventos culturales más emblemáticos de Argentina y Latinoamérica, contando con 25 años de recorrido y siendo una infinita fuente de momentos inolvidables. En España, está encaminándose a algo grande. La segunda edición en nuestro país de Cosquín Rock se celebró este finde en Valladolid y recibió a más de 10.000 personas en el Pingüinos Arena. JENESAISPOP fue medio oficial.

Además de la gastronomía que ofrecía el festival, con restaurantes de autor como La Botica de Matapozuelos o Taller Arzuaga, el plato fuerte de la jornada fue la actuación de Sebastián Yatra. El colombiano reunió a una multitud con la que celebró el lanzamiento de ‘Milagro’, su último disco, y sus éxitos más importantes -‘Tacones Rojos’, ‘Pareja del Año’, ‘Traicionera’- junto a una banda de seis músicos y un show que se caracterizó por una gran producción.



La segunda edición española de Cosquín destacó por su diversidad, tanto musical como cultural, a lo largo de los tres escenarios (Valladolid, Vibra Mahou, El Bosque) de los que dispone el festival. Este comenzó alrededor de las 17h con los mexicanos La Garfield. Más tarde, Silvestre y La Naranja aportaron el toque de pop ochentero, mientras que León Gieco y Agárrate Catalina decidieron apostar por la crítica social y denunciaron aquellos países «que llaman a la paz y fabrican armas».

Después del show de Marlena, los contrastes entre el trap argentino de YSY A y los elegantes himnos de Love of Lesbian dejaron claro que sí es posible incluir música de todo tipo en una sola jornada. Tampoco faltó el indie rock británico de The Kooks en el escenario Valladolid o el pop rock canalla de Barry B y los himnos generacionales de Duncan Dhu en el Vibra Mahou.



Los momentazos más icónicos de la historia del Cosquín Rock, como el caótico concierto de Charly García en 2004 o el masivo pogo de Divididos ese mismo año, considerado el más grande de Argentina, son eternos. Este es el legado de un festival que ya ha firmado su segundo año de éxito en España, y por muchos más.

Es el momento de Sebastián Yatra en el Cosquin Rock pic.twitter.com/Skk3WNiCfl — Jero Romero (@jero22ind) August 30, 2025